Nuria Roca confiesa lo que nunca ha vivido con Juan del Val

Nuria Roca y Juan del Val se han convertido en una de las parejas más mediáticas de la televisión, pues han estado muchos meses contando sus anécdotas en El Hormiguero. Durante el confinamiento, fueron un auténtico reclamo para el programa, donde hablaban de sus desencuentros e, incluso, sus posibles crisis conviviendo. Una pareja corriente que mostraba sus diferencias en la pequeña pantalla y, a través de las cuales, la gente se sentía identificada.

El último enfrentamiento tuvo lugar hace tan solo unos días en el programa de televisión presentado por Pablo Motos. En matrimonio se sentó en la mesa de actualidad del show e hizo pública una cuestión familiar que sacó de sus casillas al escritor. Todo empezó cuando él aseguró estar cansado porque en su casa estaban pasando unos días su suegra, su cuñada, su sobrina…a lo que Nuria le rebatió que era su familia. Del Val prosiguió su explicación, aportando que las visitas están un rato y después se van, algo que no sentó nada bien a su mujer, que le contestó que su familia vivía fuera y tenían que quedarse allí. Unos divertidos reproches que se convirtieron en los protagonistas de la velada.

La alegre y humorística disputa en directo ha hecho saltar las alarmas sobre una posible crisis matrimonial. Sin embargo, Nuria ha confesado a las cámaras que nunca se ha visto en esa situación. “Nunca hemos vivido una crisis de pareja ni nada por el estilo, porque estamos muy a gusto juntos, nos queremos. Somos un equipo”, ha manifestado feliz e ilusionada. Parece que el dúo, que se conoció gracias a una entrevista y que ahora son padres de tres hijos, están hechos el uno para el otro. “A mí el amor me ha tratado muy bien. Me sigue tratando muy bien”, ha afirmado la que fuera colaboradora en Cadena Dial con una pícara sonrisa. Ya son muchos años que la pareja comparte vida y trabajo, y, aunque parece que no hay una clave exacta para el éxito, la presentadora de La Roca tiene una cosa muy clara: “Lo que sí tengo claro es que las parejas se tienen que gustar. Quererse es una obviedad, pero gustarse es una necesidad”.

El amor entre ellos surgió a partir de un programa de televisión que presentó la de Moncada entre 1998 y 2001, llamado Waku Waku. Del Val, que en ese momento tenía 28 años, la vio y quiso entrevistarla. “La vi en Waku Waku y llamé corriendo al director de Man (la revista en la que trabajaba) para decirle que había que entrevistarla”, se sinceró en El Hormiguero. Como ella no accedió a ese encuentro, él fue a buscarla a Televisión Española el día que Nuria estaba grabando el especial de Nochevieja de 1998. “Allí la vi por primera vez en el escenario presentando una gala en la Nochevieja junto a Ramón García, Celia Cruz, Norma Duval y Andoni Ferreño. Ella era un ser de luz con un vestido plateado y pensé que era la mujer más guapa que había visto en mi vida”, confesó en el plató televisivo. Tras tanto insistir, Juan consiguió la entrevista, Nuria perdió dos aviones y entre ellos surgió el amor. Hasta día de hoy.