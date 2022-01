Nuria Roca y Juan del Val ya están en España, adonde llegaron hace unas horas procedentes de Turquía. En la maleta se han traído una fuerte polémica que ni ellos mismos esperaban. El matrimonio se convirtió en objeto de críticas cuando trascendió que habían viajado hasta el país otomano a pasar el fin de año. Una noticia que fue condenada por un sector de las redes sociales por entender que era irresponsable dado el contexto pandémico actual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

A su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, la presentadora y su marido se encontraron con la prensa que quería captar su primera reacción tras la controversia. Preguntada por las críticas recibidas, Nuria Roca sostiene que «Ya están contestadas», mientras se ríe. Después, apunta que «es que no voy a entrar a eso. Es que es absurdo porque una cosa genera otro titular, y otro titular… O sea que no os preocupéis, está todo en orden», dice otra vez con una sonrisa. Para ella no existe problema alguno y así lo reconoce. Juan del Val prefiere mantener silencio y al final Nuria Roca zanja su encuentro con los periodistas asegurando que «me vas a perdonar, pero es que las preguntas que me estás haciendo son muy absurdas».

Entre las críticas leídas en el post de Instagram de Roca donde anunciaba su viaje, destacaron comentarios que ella misma había hecho en su última participación en El Hormiguero. “En la tertulia comentabais que todo el mundo se quedara en casa, no viajara.. etc.”, ha escrito uno de sus seguidores; “hay un refrán que dice algo que viene a colación. Está muy bien decir unas cosas en televisión y después hacer lo contrario. Eso se llama incoherencia”, ha comentado otro; o “no viajar, no juntarse con la familia….no has cumplido ni una».

La primera respuesta de Nuria Roca

Consciente del revuelo organizado, la valenciana quiso sofocar el incendio mandando un mensaje claro en el que justificaba su viaje: «Buenas noches! Soy responsable de lo que digo, no pienso serlo de lo que no he dicho y algún obtuso ha interpretado. De mi boca no ha salido en ningún momento ni en ningún programa que no se pueda o no se deba viajar. Cumplo todas las normas escrupulosamente, me vacuno y me hago PCRs sistemáticamente (la última ayer por la mañana), al igual que toda mi familia. Los policías de balcón ya tuvieron su momento de gloria al principio de la pandemia y me parece bien que tengan nostalgia de aquello, que disfruten. Y no, ya sé que no tengo que dar ninguna explicación de lo que hago o dejo de hacer, pero como hace tiempo que no contesto a nada, me apetecía aclarar. Yo sigo con mi viaje que compartiré por aquí. El que quiera que mire y el que no, pues que también mire y luego critique, que también está en su derecho. Besos a todos».