Las últimas semanas han sido muy complicadas para la población general por el aumento de los contagios y las restricciones en algunas regiones. Esto ha hecho que las medidas de precaución se intensifiquen y que todos estemos más atentos a cualquier tipo de cuestión relacionada con el coronavirus. Además, la nueva ola ha provocado que muchos de los planes para estas fechas tan especiales queden en el aire hasta última hora o directamente se cancelen. Algo que afecta no solo a la población común, sino también a los rostros conocidos, muchos de los cuales han compartido a través de sus cuentas de redes sociales los detalles de sus atípicas celebraciones navideñas por haber dado positivo en la enfermedad o por un contacto estrecho. Otros, sin embargo, han tenido la suerte de mantenerse a salvo, y no han tenido que cancelar ni modificar sus planes iniciales. Este es el caso de Nuria Roca y Juan del Val.

La pareja ha aprovechado estos días para hacer una escapada, pero esto ha supuesto que reciban algunas críticas después de colgar imágenes de su salida de Madrid. La presentadora publicaba en su perfil de Instagram una fotografía en el aeropuerto que no ha tardado en ser objeto de las críticas. “Vamos que nos vamosssss!”, ha escrito la presentadora. Poco después, algunos seguidores le han respondido a raíz de unos comentarios que ella misma había hecho en la última tertulia de El Hormiguero. “En la última tertulia comentabais que todo el mundo se quedara en casa, no viajara.. etc.etc.”, ha escrito uno de sus seguidores; “hay un refrán que dice algo que viene a colación. Está muy bien decir unas cosas en televisión y después hacer lo contrario. Eso se llama incoherencia”, ha comentado otro; “no viajar, no juntarse con la familia….no has cumplido ni una», ha dicho un tercero. Unas palabras a las que, una vez ha llegado a su destino, la presentadora no ha dudado en responder.

Nuria Roca ha compartido una imagen en la que se la ve a ella en primer plano y a Juan del Val detrás, tumbado en la cama leyendo. La valenciana ha aprovechado esta instantánea para hacer una reflexión ante las críticas que ha recibido por este viaje: “Buenas noches!. Soy responsable de lo que digo, no pienso serlo de lo que no he dicho y algún obtuso ha interpretado. De mi boca no ha salido en ningún momento ni en ningún programa que no se pueda o no se deba viajar. Cumplo todas las normas escrupulosamente, me vacuno y me hago PCRs sistemáticamente (la última ayer por la mañana), al igual que toda mi familia. Los policías de balcón ya tuvieron su momento de gloria al principio de la pandemia y me parece bien que tengan nostalgia de aquello, que disfruten. Y no, ya sé que no tengo que dar ninguna explicación de lo que hago o dejo de hacer, pero como hace tiempo que no contesto a nada, me apetecía aclarar. Yo sigo con mi viaje que compartiré por aquí. El que quiera que mire y el que no, pues que también mire y luego critique, que también está en su derecho. Besos a todos”, ha escrito la comunicadora.

Unas palabras a las que, de la misma manera, han respondido algunos de los seguidores de la presentadora. Por ejemplo, Bibiana Fernández ha escrito: “A disfrutarlo , no estamos pá chalauras, con lo que tenemos encima”; Raquel Meroño le ha comentado “disfruuuuta que te lo has currado!”, Antonia San Juan, su compañera de teatro, ha tirado de humor y le ha escrito una estrofa de una popular canción de David Civera, mientras que su marido, Juan del Val no ha querido perder la oportunidad de aportar su granito de arena con marcada ironía: “esa foto es robada y te voy a denunciar”, ha replicado.