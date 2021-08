Hay amores que no mueren y solo cambian de lugar en la memoria. Ese es el caso del de Bibiana Fernández y Asdrúbal. Lo suyo empezó con una fogosidad y un frenesí propio de los adolescentes. Pasión, boda, convivencia… daba la impresión de que nadie podía fallar. Pero no fue así. Su romance saltó por los aires. El 1 de marzo de 2003 anunciaban su separación. Ahora, 18 años después, sigue vivo el bonito recuerdo de su relación.

Al menos eso es lo que se intuye de la última publicación del Instagram de la actriz. Bibiana felicita el cumpleaños a su exmarido con unas bonitas líneas que dejan entrever que tiene un gran recuerdo de él. Sin embargo, no sabe dónde se encuentra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman)

La colaboradora ha elegido dos imágenes para felicitar el cumpleaños a Asdrúbal. En la primera se le ve fumando un cigarro y es fotografiado de manera espontánea. En la segunda, la que apunta a ser como última foto de la pareja junta. Al lado, Bibiana Fernández escribe un bonito mensaje: «Feliz cumpleaños corazón, tuve que retroceder a 2013 ara ver nuestra última foto juntos, pero allí donde estés a ti y a tu familia siempre os tengo presente, te colmo de bendiciones 🎂❤️».

La publicación acumula más de 8.000 likes y ha sido comentada por algunos rostros conocidos y amigos de quien fuera chica Almodóvar. Arantxa de Benito ha escrito: «Hacíais un parejón… nada es eterno!! Felicidades ASDRU❤️❤️». Por su parte, Belén López, Colate Vallejo-Nágera o Belinda Washington han dejado emoticonos de corazones.

Lo cierto es que el paso del tiempo no ha hecho que Bibiana Fernández se olvide del cubano. No ha tenido problemas en hablar abiertamente de él cuando se le ha preguntado, desnudando sus sentimientos: «Yo sigo queriendo a Asdrúbal, ya forma parte de mi vida, y el cariño a las personas que forman parte de mi vida, ya es a fondo perdido. Tenemos una relación distante, pero en cuanto supe lo que pasó, le llamé y le pregunté lo más importante: si estaba bien. (…) Yo a Asdrúbal, a sus hijos, a su pareja les deseo lo mejor siempre. En la medida que le afecte a él algo, me afecta a mí. Pero por lo demás, yo, bendiciones siempre, donde quiera que esté».

Lo último que se supo de Asdrúbal fue hace justo un año, cuando fue detenido por la Policía de Florida. Le acusaban de delitos de «robo, hurto, vandalismo y conducción con el permiso revocado». Finalmente, fue puesto en libertad con cargos mediante el pago de una importante fianza. Su aspecto desmejorado sirvió para comprobar que no llevaba la vida de éxito que decía: «Trabajaba como vigilante en el parking, de una discoteca pero de ahí pasó a limpiar los baños porque los clientes se habrían quejado de que les faltaban cosas», decía una fuente cercana al cubano.