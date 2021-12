Juan del Val, más conocido como ‘El Polémico’ desde que es colaborador estrella del programa de Pablo Motos ‘El Hormiguero 3.0’, ha cumplido la promesa que hacía frente a su mujer Nuria Roca durante la tertulia que ambos comparten en el popular espacio de Antena 3. El propio del Val aseguraba que se vería cara a cara con su mujer en el programa que presenta los fines de semana y que estaría dispuesto a contestar a todo lo que hasta ahora no se había atrevido. De este modo, Juan acudía a ‘La Roca’ y no defraudaba y que, como había dicho, se atrevió con todo.

Como no podía ser de otro modo, Nuria Roca se se esmeraba al máximo a la hora de poner en un aprieto a su marido. Aunque muchos se esperaban un alto contenido de temática personal en su cuestionario a Roca, lo cierto es que los titulares del día después han reseñado las preguntas y respuestas de índole político que Nuria planteaba a su esposo. Preocupada (irónicamente) por la inquietud de muchos televidentes y lectores de Juan acerca de la tendencia política que profesa, Roca no tuvo inconveniente en hacer el tercer grado a su pareja acerca de estas cuestiones asegurando que “la audiencia no le tiene ubicado”. De este modo, la presentadora desataba las carcajadas en el plató a la pregunta de “¿De qué eres?”.

Lejos de mostrarse incómodo, el escritor de Candela no solo desveló la fuerza política a la que ha votado recientemente, sino que desgranó un histórico de su pasado en este sentido. Como era de esperar, antes de contestar, el comunicador rebajaba la importancia de la pregunta asegurando que este tema no le parecía tan importante. Seguidamente repasó que en su adolescencia, y antes de cumplir la mayoría de edad, perteneció oficialmente a las filas de las Juventudes Comunistas. Un ideario que siguió apoyando después votando a partidos como Izquierda Unida y más tarde al PSOE.

Lejos de para aquí la cuestión, del Val se liberó por completo mostrando la gran desilusión que ha vivido con el partido al que ha votado en los últimos años: “Ahora dejaré de ser votante del PSOE. No me gusta nada el presidente del gobierno que tenemos ni su forma de construir el Gobierno”. Una potente afirmación que no terminó con esta sentencia ya que, a continuación, se atrevió a hablar de qué votantes e ideologías le merecen más, menos o ningún respeto.

A pesar de dibujarse conciliador en un principio, el polémico Juan del Val fue tajante a la hora de hablar de algunos partidos políticos. Juan aseguró respetar a los votantes de todos los partidos políticos excepto a los votantes de Bildu: “Les falta un camino que tiene que ver con el rechazo expreso a una violencia que se ha vivido hasta hace muy poco tiempo. Considerar, normalizar e integrar en la política a personajes como Otegi es ciertamente peligroso y, sobre todo, en algún momento humillante”, espetaba. Lo sorprendente de su respuesta vino tras una última pregunta por parte de su mujer acerca de su respeto a los votantes de Vox, una delicada cuestión a la que dio respuesta sin dudar: “A los votantes los respeto, a las ideas no”.