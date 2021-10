Juan De Val, 21 años ‘a la sombra’ de Nuria Roca

Para hablar de Juan del Val es totalmente necesario hacer mención a su mujer, Nuria Roca y es que se puede afirmar con rotundidad que ella es la más famosa de la pareja, la que más flashes alcanzas y quien suele acaparar los titulares. Un protagonismo que llevan un tiempo compartiendo pues gracias al programa El Hormiguero, del que forma parte desde el año 2018 en calidad de tertuliano, el madrileño es cada vez más conocido. Y si bien cada vez más gente le pone cara y disfruta de sus libros, lo cierto es que Juan lleva muchos años no solo dedicado al mundo de la comunicación sino también compartiendo la vida con Nuria. Un total de 21 años como marido y mujer que les convierten casi en una rara avis.

Su historia de amor se remonta al año 1998, cuando Juan entrevistó por primera vez a la que sería su mujer y madre de sus tres hijos. Pero llegar a ese cara a cara no fue fácil y es que la valenciana no quería acceder a la petición de Del Val, a quien su jefe en la revista Man le había encargado esa entrevista con la presentadora de Waku Waku. Lejos de darse por vencido y viendo que Roca no accedía a su petición, se presentó en el plató de Televisión Española para buscarla. «Allí la vi por primera vez en el escenario presentando una gala en la Nochevieja junto a Ramón García, Celia Cruz, Norma Duval y Andoni Ferreño. Ella era un ser de luz con un vestido plateado de noche y pensé que era la mujer más guapa que había visto en mi vida», ha contado sobre ese momento en El Hormiguero.

Pero antes de llegar a ese punto y realizar entrevistas, Juan del Val, que este martes ha cumplido 50 años, tuvo otras profesiones y llegó a dedicarse al mundo de la construcción o de la crítica taurina. Por «suerte» no le fue bien y tuvo que cambiar de trabajo, lo que le llevó a conocer al amor de su vida y a descubrir su verdadera pasión, el mundo de la comunicación. Según sus propias palabras al periodismo llegó de rebote, «colándose cierta inocencia y descaro» y el resto es historia. Desde entonces ha trabajado como guionista, presentador, periodista, productor, director y un largo etcétera en el que destacada su faceta de escritor. Hasta la fecha ha escrito tres novelas: Parece mentira, Candela y Delparaíso, a los que hay que sumarles otros dos títulos que ha firmado junto a su mujer: Para Ana, de tu muerto y Lo inevitable del amor. Estos textos no es lo único que une al matrimonio en lo profesional y es que también comparten dos compañías, Tospelat SL, creada en 1999 con el fin de «producción de programas de televisión, películas, cine, espectáculos, teatrales, emisiones de radio y publicidad…» y La boleta producciones SL, una empresa que según su página web se dedica a la «comunicación, producción TV, nuevos formatos, producción de cine y teatro… Representación artística, management y gestión artística, publicidad y producción de eventos» y que a día de hoy tiene como representadas a Cristina Villanueva y la propia Nuria Roca.

No se puede negar que a Juan del Val le van muy bien tanto en lo personal como en lo profesional, aunque eso suponga estar a la sombra de su mujer, algo que ha asegurado que le gusta: «Yo quiero que se me conozca siempre como el marido de Nuria Roca. Me parece sensacional», llegó a decir durante una entrevista en Las Provincias. De hecho, es algo que corrobora Personality Media, empresa consultora especialista en posicionamiento de famosos que destaca que si bien Juan del Val es cada vez más reconocido, está de alcanzar los datos de Nuria Roca. Pues mientras que a la presentadora «la conoce el 86% de población» a Juan le conoce un 54%. El colaborador televisivo, sin embargo, «tiene mejor imagen en mujeres. La valoración general le da un 6 de media. Un 42% de mujeres le adoran y le valoran de notable hacia arriba», una cifra que baja al hablar de hombres y es que es un personaje que busca la polarización, «esos zascas en El Hormiguero polarizan y agrada más a las mujeres que los hombres», aseguran desde la consultora.

Lo que también está claro en palabras de Personality Media es que «esa polarización viene dada por una falta de identidad propia porque se suele señalar que es el marido de Nuria Roca». Pero no es algo negativo, sino que estar «al arrastre de un personaje tan conocido y empático como Nuria Roca a él le ayuda a desarrollarse como marca, seguramente también a vender más libros, pero es la imagen de Nuria la que manda. Ella es la conocida y la referente. Al compararse las variables de imagen Nuria siempre está muy por encima de él». Una estela que a Juan del Val le encanta y a la que seguro quiere seguir al menos otros 21 años más.