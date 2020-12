Juan del Val no se corta. El destino quiso que su participación semanal en ‘El Hormiguero’ fuese su gran noche. Y todo porque pudo conocer a su amor plátonico, una de las invitadas estrella del programa. Aunque la mesa de actualidad donde participan el periodista, su mujer Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo, tiene su día marcado los jueves, la coincidencia con la Nochebuena ha obligado a adelantar una de las novedosas secciones de esta temporada que tiene a los seguidores pegados a la televisión. Aunque es la hija de Isabel Preysler quien suele acaparar la atención de sus compañeros y de los telespectadores, anoche cogió su relevo el marido de Nuria Roca.

¿La culpable? Miren Ibarguren. La actriz fue, junto con su compañera Eva Ugarte, la invitada de la noche. Tras su entrevista en la que no faltaron las bromas y su irrisorio sentido del humor, y ya fuera del plató, era el turno del debate de actualidad. Motos presentaba a sus colaboradores pero hacía hincapié en que Juan del Val llegaba mucho más nervioso de lo habitual. «Es porque ha estado Miren aquí», confesaba entonces Nuria Roca.

«Estoy nervioso porque la he conocido hoy», reconocía Juan. Y aclaraba el motivo de este nerviosismo confeso: «Siempre ha sido mi amor platónico, es mi debilidad», continuaba sorprendiendo a sus compañeros. A todos, menos a su mujer. Nuria contaba con resignación que es algo que tiene asumido, «en casa cuando sale en la tele le llama ‘mi Miren’». Y además reconocía que a lo largo del día le había llegado a preguntar en varias ocasiones si estaba bien peinado y bien vestido para lucir sus mejores galas cuando la conociese. «Hoy es la primera vez que me ha preguntado cómo tenía el pelo y como estaba», contaba dejando claro que, aunque no se pone celosa, este ‘amor’ de su marido no le hace mucha gracia.

«Me pongo tontito cuando la veo», continuaba del Val admitiendo que le parece bien todo lo que ella hace. Todo, incluso las cosas que a él no le gustan en absoluto y que siempre ha criticado en otras personas. Pero Ibarguren es ‘su Miren’, y a un amor platónico se le perdona todo. Hasta no ser correspondido.

La actriz, además de ser la pareja de Alberto Caballero -creador de ‘La que se avecina’-, confesó durante su intervención en ‘El Hormiguero’, quién es la persona que se ha convertido en una auténtica obsesión, el mismísimo Nicolas Cage. La vasca reconocía estar «un poco» obsesionada con él: «Me ha pasado en la pandemia, antes lo estaba de la reina de Inglaterra, tengo todo tipo de merchandising de ella».

Para mostrar esta admiración extrema por el actor de Hollywood, Miren Ibarguren hizo alarde de su ingenio y llevó al programa varios objetos relacionados con él, que no dejaron indiferente a nadie. Unas manitas de goma, una mascarilla, una camiseta y hasta una funda de cojín, estas tres últimas con la cara del protagonista de ‘Hechizo de luna’. Su pasión es tal que no dudó en confesar que incluso pagaría millones por «reventarle un grano». Así es la debilidad de Juan del Val, guapa, ocurrente, divertida y con unas aficiones de lo más variopintas.