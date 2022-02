Nuria Roca ‘se la devuelve’ a Juan del Val

Nuria Roca y Juan del Val forman uno de los matrimonios más sólidos del panorama nacional pero también de lo más peculiar. Mucho se habló hace tiempo de la condición de relación abierta que le habían otorgado a su relación, polémica que aclararon ellos después. Su buena sintonía es tal que trabajan juntos a menudo sin que su vida en casa se resienta. Todo un logro del que no todas las parejas pueden presumir. ¿Cuál es su secreto?

La valenciana ha participado en un evento con Clinique para ejercer de madrina de nuevos productos y allí se ha producido un encuentro con los medios de comunicación. Una ocasión perfecta para charlar animadamente sobre su vida personal y profesional, entre lo que se incluye a su marido. Muchos hablan de ellos como la pareja de moda. Nuria huye de esta definición y reconoce que: «No tengo ni idea. A mí las modas nunca me han gustado porque son efímeras, entonces espero que no sea así, espero que sea simplemente una inspiración para quien le venga bien, o un referente, o un entretenimiento… no lo sé», declara.

La complicidad entre ellos ha llegado a un punto en el que se declaran la ‘guerra’ cuando intervienen por separado en televisión. Hace unos días, Juan del Val contó cómo era la presentadora cuando se echaba la siesta, algo que ella no ha pasado por alto: «No, así no. Él es que para eso él es muy dado a contar. Además, es muy divertido, pero sí que es verdad que yo tengo una forma muy curiosa de dormir la siesta y a él le fastidia porque él tarda mucho en dormirse y yo me pongo así mirando hacia el techo y me quedo frita en dos minutos y él tiene un sueño más ligero».

Ni corta ni perezosa, Nuria Roca se toma su particular venganza y desvela una intimidad del escritor: «Escribe con un chándal roído horroroso como de pantalón de pijama, con unas zapatillas horribles y es su uniforme de escritura. Siempre es el mismo. Estos Reyes le trajeron uno diferente, pero que tenía el mismo aire. Y además es que no concibe ni estar vestido de calle para escribir, ni nada, entonces bueno, cada uno tiene sus manías», desvela Nuria.

Sobre la clave para que su matrimonio funcione, la presentadora se expresa con sencillez porque así es su manera de entenderlo: «Pues mira, disfrutarnos el uno del otro, pasárnoslo bien juntos, admirarnos y no sé, yo creo que es importante gustarse». Por último, Nuria Roca también destaca el hecho de que su compañera en El Hormiguero, Tamara Falcó, vaya a lanzar su propia serie documental con Netflix al estilo Georgina Rodríguez: «Tengo muchísimas ganas porque a Tamara la conocemos todos desde que nació, pero al mismo tiempo sigue siendo un poco la gran desconocida, entonces a mí me ha fascinado, me cae muy bien, creo que es una mujer fantástica, muy creativa, muy generosa y tengo muchas ganas de verla en acción, trabajando y con su rutina que es… Si me decís que yo no paro, imaginaros Tamara, de un lado para otro todo el día».