Juan del Val se encuentra en el ojo del huracán. El motivo por el cual el marido de Nuria Roca se ha colocado en primera línea mediática se debe a unos comentarios que hizo el pasado miércoles durante la tertulia de El Hormiguero. El escritor hizo unas declaraciones que han sembrado la polémica. Uno de los temas que trató tuvo que ver con la formación de los niños y adolescentes y los comentarios que hacen algunos padres sobre el fracaso escolar o el poco rendimiento. “Cuando los niños suspenden y el padre dice que es superdotado. A lo mejor no”, expresó con el sentido del humor que tanto le caracteriza. Palabras que provocaron las risas de sus compañeros de plató. «Es que ahora no hay ninguno que suspenda porque sea vago, es que tiene altas capacidades», recalcó.

El polémico Juan del Val en estado puro #EdurneEH pic.twitter.com/DOaLpnLgm6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 26, 2022

Lejos de quedar en una simple charla, la opinión de Del Val ha provocado una oleada de críticas de las que no ha tardado en defenderse. Primero lo hizo a través de las redes sociales y ahora LOOK ha podido charlar con el tertuliano, que recalca su posición. “Yo lo que digo fundamentalmente, yo me río de los padres que creen que sus hijos son superdotados y lo ponen como excusa sin serlo. Entonces, lo que se ha interpretado es que yo me he reído de los niños que tienen dificultades por ser superdotados. Entonces es como una especie de pared. También, he de decir que no lo he podido poner en el post que he tenido muchísimo apoyo”, cuenta el colaborador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan (@juandelval)

El autor de Delparaíso explica que ha tenido “más apoyo que críticas”. “Estamos hablando de una cosa completamente surrealista”, indica sobre el episodio que está viviendo. De hecho, ha confesado que “no se imaginaba” la repercusión que tendrían sus palabras. Juan del Val ha reconocido que la polémica le ha “sobrepasado un poco por primera vez”. «Pero por no comprenderlo. Lo que pasa que yo, el papel de víctima no me gusta nada de nada. Huyo de esa condescendencia, entonces no voy a serlo yo», ha recalcado. No obstante, también ha dejado claro que se encuentra «feliz haciendo lo que hago». Respecto a la rectificación que le piden sobre dicho comentario, el colaborador ha mostrado que está de acuerdo, pero que no puede pedir perdón por algo «que no ha dicho». «Si yo me hubiera reído de los niños que tienen altas capacidades, yo pediria perdón a esas personas, pero es que no ha sido así. Me río de los padres», dice.

El post de Juan del Val haciendo frente a las críticas

Vía Instagram, Juan del Val, ha dejado claro su punto de vista sobre esta polémica, ya que tal y como el mismo ha revelado ha sido denunciado ante el defensor del menor de la Comunidad de Madrid y el Defensor del Pueblo por un posible delito de odio. «No me parece interesante llevarme lo ocurrido al plano personal, ni siquiera referirme a esta polémica concreta (esta es solo una más y yo soy solo uno más). En el fondo da igual lo que haya sucedido realmente, lo que dije y el contexto en el que lo dije, el objetivo es construir una verdad a base de repetir una y mil veces que “se ha reído de niños que sufren”. ¿Quien puede defenderse de una acusación así? Da igual la realidad, ese mensaje es el que tiene que calar. Y para que eso suceda nunca está demás la sobreactuación… Me han denunciando ante el defensor del menor de la Comunidad de Madrid y al Defensor del Pueblo argumentando un posible delito de odio», comenzaba diciendo el escritor.

«Se ha insistido en que yo he fomentado el bullying, alguien escribió que si pegaban a su hijo en el colegio yo tendría la culpa, y otros hablan de mi responsabilidad ante posibles suicidios de adolescentes. Tal cual. Se ha exigido una rectificación al programa, a la cadena y a mí, pidiendo mi despido. Y, como anécdota llamativa, -lo dejo en anécdota-, el responsable de Redes de El Hormiguero tuvo que cerrar una cuenta en la que alguien amenazaba con “volarme los sesos”… Sin embargo, insisto, estas líneas exceden a esta polémica concreta y a mí mismo. Lo importante es reflexionar sobre el peligro que supone construir una sociedad en la que el ofendido siempre tiene razón por el hecho de sentirse ofendido. Así pues, cuánto más se ofenda mas indiscutibles serán sus argumentos.

Una sociedad en la que el victimismo es un arma imbatible. Los ofendidos exigen una rectificación pública, acusándote de soberbio si no lo haces», continuaba explicando en dicho post.

Para finalizar, Juan del Val explica que: «Sin embargo, esa rectificación no es algo tan inocente y tiene consecuencias, creo que todos nos jugamos mucho porque inevitablemente desembocará en auto censura. No digas nada incómodo, nada diferente, cuidado con ofender… Y, por supuesto, el ofendido, que para eso tiene razón, nunca tendrá bastante. Exigirá disculpas y si te disculpas exigirá tu despido y si te despiden, exigirán una denuncia y si te denuncian… ya veremos. Y mientras tanto, el escarnio en Redes: ignorante, mala persona, dañino, cruel… Y así va perdiendo terreno el pensamiento, así van avanzando los mediocres».