Tamara Falcó, protagonista de un reality de Netflix

Tamara Falcó tendrá su propio reality. Así lo ha confirmado Netflix, que será la plataforma en la que se emita La marquesa, que ofrecerá una nueva visión sobre la aristócrata. La plataforma ha iniciado el inicio del rodaje de esta nueva aventura para la hija de Isabel Preysler, que pretende ser “una fotografía al natural de la vida de Tamara, una celebrity nada corriente. Su personalidad, su visión, forma de ser y estilo de vida la hacen única”, explican desde la plataforma.

En este nuevo proyecto, se va a mostrar a la aristócrata en su entorno más cercano, para que el espectador pueda conocerla más, tanto su faceta profesional como personal. El reality contará con la participación de sus amigos y familiares, que serán los encargados de definir el retrato más íntimo y cercano de la marquesa de Griñón: “una aproximación a una persona de la que conocemos muchas cosas, excepto cómo es al natural”, recalcan.

En la primera imagen que se ha hecho pública de esta aventura para la aristócrata, aparece Tamara Falcó sentada en primer plano mirando a cámara, vestida con un pantalón oscuro y una chaqueta en tono ocre de terciopelo y en el entorno de la finca El Rincón que perteneció a su padre. Precisamente hace poco se ha confirmado que tanto ella como su hermano mayor, Manolo Falcó, van a ser los nuevos propietarios de la propiedad y los responsables de su gestión, después de haber llegado a un acuerdo con Esther Doña y el resto de los herederos sobre este asunto. Una gran noticia sin duda para la Marquesa.

El reality estará producido por Komodo Studio. Se trata de una compañía de producción audiovisual 100% independiente que apuesta en un mercado que está en constante transformación. Ellos han sido los responsables de una de las docuseries más ambiciosas que en los últimos tiempos ha emitido Netflix, la que versa sobre la vida de Georgina Rodríguez, Yo soy Georgina. Este reality se encuentra en estos momentos en el número dos de los programas más vistos de la plataforma. La productora tiene el foco puesto en nuevos proyectos, contando con el expertise de profesionales que destacan por su gran experiencia en realización de contenidos y formatos originales.

No es la primera vez que la marquesa de Griñón se convierte en estrella de un reality, sino que hace más de ocho años, Cosmopolitan TV estrenó un programa centrado en la figura de la hija de Isabel Preysler, We love Tamara. Un espacio en el que se trataba de dar a conocer los aspectos más desconocidos de la vida de Tamara pero que no alcanzó el éxito esperado.

La marquesa de Griñón vive uno de sus mejores momentos después de unos años complicados. A su éxito en el ámbito profesional se suma la estabilidad que ha conseguido en el marco personal junto a Íñigo Onieva. La pareja lleva ya más de un año saliendo y aunque los rumores de compromiso son una constante, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.