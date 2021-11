Hace unas semanas Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa acudieron juntos al Teatro Real, sin embargo, unos días después era la socialité la que asistía en solitario al 40 cumpleaños de su hija Tamara Falcó, evento que tuvo lugar en el Palacio de Saldaña. Ahora, han vuelto a cuadrar sus agendas y han podido presenciar los premios de la revista Mujer Hoy celebrados en Madrid.

Después de posar en el photocall, muy cómplices y sonrientes, Preysler y Vargas Llosa han atendido a los medios de comunicación allí presentes. Pese a que la pareja siempre ha sido muy celosa de su intimidad, esta vez el autor de Tiempos Recios ha querido destacar las cualidades de Isabel. “Es guapa, es inteligente, es cariñosa”, ha dicho el escritor en un arranque de sinceridad.

Mario Vargas Llosa también ha mostrado su alegría al ser elegido como miembro de la Academia Francesa de la lengua sin hablar dicho idioma. “Estoy muy contento”, ha dicho mientras Isabel Presyler ha dejado claro lo “orgullosa” que está de él. Por otro lado, la socialité ha sido preguntada sobre cómo se lo pasó en la fiesta de Tamara Falcó y ha confesado que “muy bien”. Evento en el que la familia se pudo reunir para estar al lado de la ganadora de Masterchef Celebrity. Isabel, también ha contado que estas navidades las pasarán “todos juntos”, ya que por el momento no se han vuelto a decretar ningún tipo de restricción como consecuencia de la crisis sanitaria causada por el coronavirus.

Isabel Preysler se ha enfundado para la gran cita en un vestido largo entallado por la parte superior con acabado en cola en tono beige con detalles de figuras geométricas en color negro. Ha lucido una melena suelta con la raya en el medio y un make up donde los tonos marrones han sido los protagonistas. Como accesorios, la madre de Tamara Falcó ha apostado por un clutch joya a tono con el diseño. Por su parte, Mario Vargas Llosa ha optado por un traje de dos piezas negro que ha conjuntado con una camisa blanca y una pajarita a tono.

La pérdida de Beatriz Arrastia, madre de Isabel Preysler

El pasado mes de agosto Isabel Preysler se tuvo que enfrentar a uno de los momentos más duros de su vida: la pérdida de su madre. Beatriz Arrastia falleció a los 98 años de edad en el domicilio que su hija posee en la exclusiva urbanización de Puerta de Hierro, en Madrid, residencia donde vivía desde que enviudó en 1992.

Duro revés también para Tamara Falcó, que no dudó en dedicar unas palabras a su abuela a través de las redes sociales. «Hay personas que cambian tu vida para mejor. Mi abuela Beba ha sido una de esas personas. Ha sido un ejemplo de elegancia, fortaleza, buen humor, cariño. Cuando me sentía sin fuerzas, iba y me acurrucaba a su lado y todo iba a mejor. Era constante, paciente, con una fe incorruptible. Siento paz sabiendo que ha sido una de las elegidas de Dios y que ahora me va cuidar desde el cielo. A mi y a todos. Aún así, no puedo evitar que me caigan las lágrimas mientras que escribo esto, porque la echo de menos y siempre va a ser así», expresó con tristeza.