Arranca la última fase del concurso VIP de cocina MasterChef Celebrity tras conocerse los cuatro finalistas del talent culinario durante la trepidante semifinal del concurso que mantuvo en vilo a sus telespectadores. Además de las pruebas en las que se decidió quienes de los aspirantes pasaban a la siguiente fase, el inesperado abandono de Verónica Forqué (una de las finalistas del concurso) y la eliminación de Carmina Barrios como última expulsada, convertía a la semifinal de esta sexta temporada en una de las más sorprendentes en la historia de MasterChef.

De este modo Micky Nadal, Belén López, David Bustamante, Juanma Castaño y Miki Nadal se convertían en los cuatro finalistas de la última entrega de MasterChef Celebrity. Una emisión en la que además los aspirantes se trasladaban hasta el popular restaurante DiverXO de Dabiz Muñoz. Allí, los aspirantes a chef median sus fuerzas en una prueba en la que Castaño salía claramente fortalecido después de un primer reto previo en el que también ganó por goleada. Durante la prueba en los fogones de Muñoz, Castaño eligió trabajar con Micky Nadal y Carmina Barrios noqueando a al dúo formado por David Bustamante y Belén López. Una derrota que no les supo tan mal al poder lograr el delantal negro tras la expulsión de Barrios.

Carmina Barrios se queda a las puertas de la final y se convierte en la última expulsada de #MCCelebrity 6. Eres un ángel Carmina, gracias por regalarnos tu pureza y abrirnos tu corazón https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/eYEtAw9ObF — MasterChef (@MasterChef_es) November 23, 2021

El pase a la final de Bustamante no dejó, sin embargo, de ser agridulce debido al a valoración de los jueces en su último reto: “Me has decepcionado profundamente. ¿Tú crees que esto es un plato para llegar a una final? No me vale. Eres exigente, un hombre luchador, los dos sabemos que lo puedes hacer mejor”, espetaba Cruz al intérprete de ‘Dos hombres y un destino’. A lo que David añadía: “Es un pase a la final agridulce por llegar de estar manera, arrastrándome”.

Más allá de la propia competición en sí, llamó la atención la presencia de la flamante ganadora de la pasada edición, Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler regresaba al lugar que le cambió la vida para formar parte de los veredictos. Además de repasar junto a los miembros del jurado lo mucho que le ha cambiado la vida, la chef apaciguaba la curiosidad del jurado sobre las dotes culinarias de su pareja Íñigo Onieva.

Según la colaboradora de El Hormiguero 3.0, su chico no cocina en absoluto. Una sentencia que provocaba la inmediata reacción de los cocineros jueces que no dudaban en dejarle caer que acudiera como concursante en la próxima entrega celeb del concurso. Algo que Tamara no ha descartado por completo el reto e incluso se animaba a ver una posibilidad al respecto: “vosotros hacéis magia”, explicaba.

Precisamente Iñigo se animaba por primera vez a enfrentarse a una alfombra roja sin la compañía de su chica. El ingeniero acudía a unos premios gastronómicos y se animaba a posar en el photocall mostrando así que parece no tenerle miedo a esto de los focos. Contando además con que el evento era de índole culinario, ¿estará Onieva dispuesto a relevar a la flamante ganadora de MasterChef 4?