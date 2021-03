Pocholo Martínez-Bordiú ha vuelto a la palestra gracias a Pablo Motos, que quiso cerrar la semana de ‘El Hormiguero’ teniéndole como el invitado estrella de la noche. Y no defraudó. Hacía tiempo que poco o nada se sabía del aristócrata -conde de Gotor-, que tras una fulgurante etapa televisiva, abandonó la pequeña pantalla para centrarse en los negocios y también en sí mismo. Pocholo habló largo y tendido con el presentador valenciano sobre su situación actual como empresario, sobre cómo vive, sobre la situación actual y además no tuvo reparo en hablar sobre su enfermedad y su adicción al alcohol.

Sorprendido se quedó el presentador cuando su invitado afirmó que ya no bebe ni una gota de alcohol. «Me bebía lo que me echasen, pero llega un momento dado que los hábitos que tienes se basan en una serie de premisas que si alguna se cae, el hábito se deshace», comenzaba diciendo. «Y ahora hago cosas diferentes. Tengo alternativas en vez de expectativas, que es importante en la vida porque llega un momento que todos los problemas que tienes al final te dan un don. Es una fase que o paras, o si no te mueres».

A pesar de sus problemas con la bebida, Martínez-Bordiú ha manifestado que nunca ha tenido un susto por culpa de sus malos hábitos. «Yo nací enfermo porque tenía hepatitis antes de nacer, que la llevo conmigo y la voy sobrellevando. Me encuentro feliz así, no puedo hacer otra cosa», admitía resignado. «Si un día necesito un trasplante me lo harán, pero en principio estoy bien», decía antes de sorprender con su particular ‘receta’ contra la resaca, que a él le ha funcionado «desde que era pequeño» y que ha hecho que las redes hayan estallado en críticas. Pocholo es un reconocido ‘fiestero’ y ahora que las fiestas ilegales están ocupando las portadas de medio mundo por la irresponsabilidad de sus participantes, él se ha pronunciado a este respecto de manera contundente. «Aunque soy fiesta pura, en este momento tan grave, me parece una falta de respeto, tengo gente muy cercana que ha sufrido mucho y está sufriendo y eso me duele en el alma».

El trayecto de Ibiza a ‘El Hormiguero’

Pocholo se ha mostrado encantado con la invitación de Pablo al que le ha contado cómo ha sido su viaje desde Ibiza a Madrid para poder estar en el programa. Trayecto que ha realizado en ferry y en coche, contando una anécdota de lo más divertida. «Yo vivo en un camión, soy camionero», ha desvelado primero. «Le puse vagón de mercancías detrás. No tiene baño, lo que tiene es ducha, y luego llevo tres motos, mil y pico litros de gasoil…Vivir en un camión es vivir de maravilla porque a mí el plan de camping y salvajismo me encanta».

La expectativa ya estaba creada y siendo Pocholo el protagonista de la anécdota las risas estaban aseguradas: «Venía de Denia con mi coche de electricista y pasado Valencia un camionera empieza a pitar. Yo en el coche llevo neopreno, la bici, llevo todo tipo de historias. El tío me empieza a pitar y digo ‘algo pasa’. Me paro en la siguiente gasolinera, se baja el camionero con su mujer y me dice: ‘Pocholo, tú eres un máquina. Una foto contigo. ¿Tienes la mochila?’. Y le digo: ‘Sí, en el coche’. Nos hemos hecho la foto y luego hasta Madrid todos los camioneros cuando pasaba me han pitado».

El origen de su mítica mochila

Aprovechando que su clásica mochila ha salido a la palestra, Pablo Motos le ha pedido que contara la historia. «Había un artesano italiano que iba a la India para comprar cosas de plata y después venderlas en Ibiza. Él tenía una mochila y un día le dije que me hiciera una para mí. Entonces llegué a ‘Hotel Glam’, alguien la cortó, me calenté y empecé a liarla con la mochila. Es un fenómeno nacional porque por donde voy todo el mundo me dice ‘la mochila, la mochila’», ha explicado el empresario.

No puede estar quieto y, además de seguir siendo relaciones públicas es también empresario. Y por eso ha decidido montar el negocio de las ‘Pochilas’ y las ‘Campochilas’. «He hecho unas mochilas maravillosas y me he metido en las redes sociales para empezar a venderlas», ha anunciado antes de entregarle una de regalo al presentador de ‘El Hormiguero’.