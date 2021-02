Nunca había ocurrido, ni cuando perdió a su madre, ni cuando tuvo que pasar por quirófano, pero ha sido el coronavirus quien ha obligado a Pablo Motos a ausentarse de ‘El Hormiguero’, por primera vez en la historia del programa. 15 años lleva en antena y el presentador valenciano no ha faltado ni un solo día hasta que ha estado en contacto estrecho con un positivo por COVID-19. Y, mirando por equipo y por sí mismo, ha decidido confinarse en su domicilio y así no poner en riesgo a ninguno de sus compañeros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Motos (@pablomotos)

Ha sido el propio comunicador quien anunciaba, con un video en su cuenta de Instagram, la novedad de la semana. «Me da mucha pena pero hoy, por primera vez en 15 años, no estaré en el programa. Espero estar mañana de nuevo con vosotros», explica sonriente en las imágenes donde ha detallado qué ha ocurrido, además de contar que se encuentra a la espera del resultado de su PCR. Como no podía ser de otra manera, y minutos después de empezar el programa que en esta ocasión ha presentado Nuria Roca, han contactado con Pablo que ha asegurado estar «rayado», además de afirmar que está todo el rato pendiente de su respiración.

No ha podido negar que ver por primera vez a sus compañeros desde casa le tenía «muerto de envidia», y a la vez «muerto de miedo» a la espera de los resultados de su prueba. «Estoy perfectamente. Os cuento que estábamos preparando el programa y, de repente me han llamado y me han dicho que había estado con un positivo. He decidido irme a casa porque no quería poner a nadie en peligro». También ha explicado que, además de la PCR, el médico del programa le ha hecho un test de antígenos que ha salido negativo.

«Si mañana no puedo estar ya sabes que tienes a Susanna Griso», le ha respondido a Nuria Roca. Y se ha despedido con su habitual sentido del humor y desvelando un secreto gastronómico: «Cuando estuvo Peluso en el programa hicimos un coulant de chocolate y ahora tengo en casa 35 coulant de chocolates preparados para hacer». Ya se sabe que las penas con chocolate, son menos penas.

Desde que estalló la pandemia hace ya casi un año, ‘El Hormiguero’ ha sido uno de los programas que ha impuesto unas escrupulosas medidas de seguridad: durante el estado de alarma solo trabajó un 40% de la plantilla in situ, mientras que el resto lo hacía teletrabajando; se prescindió del público en plató; se les realizan PCRs a todos los empleados, y por supuesto, se sigue a rajatabla la distancia de seguridad. Y es que Pablo Motos siempre tuvo claro que la seguridad era lo primero.

Nuria Roca, aprobada con nota

Experiencia no le falta a la hora de presentar un programa de televisión, y la valenciana ha cogido el testigo de Pablo Motos nerviosa, aunque ha sabido darle su toque personal. No lo tenía fácil, ha sido cuestión de horas que pasase de ser una colaboradora a tener que llevar los mandos de ‘El Hormiguero’ en un día en el que además la entrevista al invitado principal, el cantante Maluma, debía hacerse por videollamada.

Las redes se han volcado con ella de inmediato. «Aporta frescura, dinamismo y gracia», se podía leer en twitter. «Ya podría presentar siempre Nuria Roca», escribía otro twittero. Nuria ha aprobado con nota su primer día sustituyendo a Pablo Motos y, tras la entrevista Maluma ha sido el turno de la mesa de humor con Marron, El Monaguillo y Luis Piedrahita. Mucho más relajada después de los nervios del principio, la presentadora valenciana ha confesado que al empezar la noche le latía tanto el corazón «que sentía que se me iba a salir una teta».