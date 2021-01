Lleva diez años en antena al frente de ‘El Hormiguero’ hilando un éxito tras otro con sus invitados venidos de todas partes del mundo, pero Pablo Motos no se olvida de quienes le han servido de ayuda en algún momento de su carrera para llegar donde está. Y no tiene problema en reconocerlo. Uno de esos pilares tiene nombre, apellidos y nacionalidad americana y durante 6 temporadas conquistó al público con sus aventuras: Will Smith. El polifacético actor y cantante es, como así le denominado el presentador valenciano «el golpe de suerte» que le cambió la vida.

Y eso que por el plató del programa estrella de las noches de Antena 3 han pasado actores, deportistas, cantantes, periodistas, o estrellas de la televisión que, en su mayoría, han dado lo mejor de sí durante la entrevista y se han divertido de lo lindo en las pruebas que se les ha planteado. Fue hace unos días cuando Pablo preguntó a sus invitados por la persona o el hecho que había supuesto un punto de inflexión en sus vidas y recordó entonces una anécdota del desaparecido Larry King, quien explicó en su momento cómo su carrera profesional dio un giro de 180º cuando Frank Sinatra le concedió una entrevista en su programa de radio local.

El valenciano emuló entonces al mítico periodista y no dudó en hacer una comparativa con él, relatando cómo había sido el protagonista de la serie ‘El Príncipe de Bel-Air’ quien había supuesto un antes y un después en su andadura televisiva. «Mi golpe de suerte fue Will Smith porque, cuando vino, cantó el ‘Torito bravo’ de El Fary y aquello me hizo existir en España y en Hollywood», recordaba admitiendo que, a partir de ese momento, «ya nada fue igual». Corría el año 2009 y el actor americano se convertía en el primer invitado internacional en sentarse frente a Motos. Smith acudió al programa para promocionar la película ‘Siete almas’ y su presencia hizo que ‘El Hormiguero’ obtuviera un 13,3% de share. Toda una revolución en la cadena.

Pero aquella velada derivó en un ‘flechazo’ entre ellos que les convirtió en grandes amigos, hasta el punto que el intérprete compró los derechos para producir el show en Estados Unidos en 2013. Desde su primera visita el programa, el actor y rapero se convirtió en el mejor embajador del programa de Pablo Motos en Estados Unidos, ejerciendo incluso de intermediario entre el programa y otras estrellas de Hollywood.

Harrison Ford, Tom Cruise, Latoya Jackson, Ryan Reynolds, Eva Longoria, Ben Affleck o Bradley Cooper, han sido algunas de estas celebs de la meca del cine que han seguido los pasos de Will Smith, que ha pasado por ‘El Hormiguero’ hasta en seis ocasiones. Y si Pablo Motos le considera su «genio de la lámpara», Smith no se queda atrás y también se ha desecho en halagos con el comunicador siempre que ha tenido oportunidad. «Pablo, tú eres mi hermano», le ha llegado a decir en perfecto castellano.

Y como familia que se consideran, Will Smith no quiso faltar a la celebración de los 2.000 programas de ‘El Hormiguero’. En aquella ocasión, el equipo al completo se trasladó a Londres donde reunieron, en uno de los platós de la BBC, a 350 españoles residentes en la ciudad inglesa, que no quisieron perderse el especial. Smith estuvo allí y una vez más hizo que el programa fuese el más visto del día, relatando varias anécdotas desconocidas hasta ese momento, y que hicieron las delicias de presentador y público. Ahora que Tamara Falcó se ha convertido en la colaboradora estrella del programa, ¿Cuánto tardará Pablo Motos en juntarles en plató?.