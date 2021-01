Duro competidor le ha salido a Tamara Falcó, que hasta ayer se había erigido como la auténtica estrella de ‘El Hormiguero’ de esta temporada, gracias a cada una de sus intervenciones semanales en el programa que dirige y presenta Pablo Motos. Pero el valenciano le ha cogido la delantera. Y todo gracias a una sorprendente y curiosa revelación que hizo el lunes en la primera entrega del recién estrenado 2021 cuya escaleta se vio totalmente modificada debido a la borrasca Filomena. El lunes 11 de enero regresaba ‘El Hormiguero’ tras las vacaciones de Navidad, pero lo hacía con varios cambios, el primero de ellos con el invitado. Aunque iba a ser Concha Velasco la que inaugurase el año nuevo, los estragos del temporal en la capital hicieron que fuera el periodista Vicente Vallés quien se sentara junto a Motos como invitado principal de la noche.

Después de la divertida charla con el presentador de informativos, Pablo se sentó con algunos de sus colaboradores en una atípica mesa de debate. Junto a él se sentaron los cómicos habituales Jorge Marron, Sergio Fernández ‘El Monaguillo’ y Luis Piedrahita para hablar sobre un tema en concreto: «¿Qué sorpresas se encontraron vuestras parejas cuando comenzaron a vivir con vosotros?». Inauguró la conversación Piedrahita contando que su novia se llevó la sorpresa de averiguar que es daltónico. «Para mí, un vestido de Ágatha Ruiz de la Prada y un camisón de hospital son la misma cosa», decía entre risas mientras desvelaba que es ella quien le tiene que organizar la ropa y que se dio cuenta de lo que le pasa «cuando fuimos a comprarme una camisa a Desigual».

Pero el plato fuerte llegaba con la confesión de Pablo Motos, que comenzaba explicando que le había preguntado a su mujer sobre el tema del debate. «Y me contestó que soy incapaz de acostarme sin lavarme el culo», explicó dejando en shock a sus colaboradores. «¿Eso es verdad?», preguntaba entonces Marron. Y el valenciano continuó con su explicación: «Da igual a la hora que llegue a casa que lo hago y os digo por qué: me lo dijo un chino». Y aclaró: «Una vez fui a uno a hacerme acupuntura para una cosa que no me solucionó, pero me dijo que me lavara todos los agujeros del cuerpo porque por ahí entran las debilidades. Y yo desde entonces lo hago». Pero Marron puso el punto final a la revelación de su jefe añadiendo: «Debilidades y otras cosas…».

Tras esto, ninguno de los cuatro pudo parar de reír a carcajadas, dejando claro que esta costumbre de Pablo Motos es, hasta el momento, una de las más peculiares de las que se han contado en el programa. Pero no es la primera vez que el conductor de ‘El Hormiguero’ pone el lugar donde la espalda pierde su casto nombre, como protagonista de alguno de sus comentarios. Hace tres años, durante la visita al programa de Alexandra Jiménez y Paco León, el presentador les sorprendió al hacer un comentario de lo más escatológico al dar su opinión sobre cómo secarse el trasero con la toalla de los hoteles. «¿Os secáis siempre de la misma forma?» preguntaba a sus invitados, que no supieron cómo responderle.

«Pues lo decía Vaquero en uno de sus monólogos y es una cosa que es verdad: como te limpias el culo con la toalla de un hotel no te lo limpias en ningún sitio», afirmaba provocando las risas del público y de las míticas hormigas. «Es como que en el hotel dices: ‘¡Bah, me da igual!’, aseguraba bajo la mirada incrédula del actor. Aunque suelen ser sus invitados quienes, aprovechando su presencia en el programa, desvelan momentos desconocidos de su vida personal, también Pablo Motos ha dejado que se le conozca mejor, aunque sea desvelando este nivel de intimidad.