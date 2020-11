Pablo Motos siembra la duda

Pablo Motos dejó a su legión de fans preocupados cuando el pasado viernes publicó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se le veía postrado en la cama de un hospital. Según comentó él mismo, le habían sometido a una operación de hombro y, a juzgar por su aspecto, los efectos de la anestesia seguían activos en él. Además, tenía un tubo metido por la garganta que le dificultaba el habla: «Hola, estoy en el hospital y me acaban de operar del hombro. Estoy muy bien solo que me han metido un tubo en la garganta y duele un montón, pero todo ha salido fenomenal y el lunes estaré en el programa», decía con dificultades.

El vídeo generó una gran preocupación dado el estado en el que se encontraba el valenciano. Y también una fuerte polémica. Pablo Motos anuncia su intención de acudir a presentar ‘El Hormiguero’ este mismo lunes, pero la persona que graba el vídeo lo pone en duda con una voz de burla: «¿Seguro? Mira que el médico todavía no te ha dado permiso para que puedas…». «Podré»’, zanja con determinación el propio Motos.

A estas horas es todavía una incógnita si el presentador estará en su puesto como conductor del espacio de Antena 3 esta noche. De ser así habría culminado una recuperación en tiempo récord. Durante el día de hoy, las redes sociales de ‘El Hormiguero’ han promocionado el programa con absoluta normalidad y se espera la presencia de los actores Eduard Fernández y Megan Montaner.

Hay quien ha asegurado que la operación de Pablo Motos no estaba programada y que tuvieron que intervenirle de urgencia después de romperse el tendón supraespinoso mientras hacía deporte. Respecto a lo del tubo en la garganta que tanta controversia ha suscitado, él mismo explicó en los comentarios que era para poder respirar correctamente tras la anestesia general.

En pocas horas saldremos de dudas respecto a si Pablo Motos está presente o no en el plató. De lo que no cabe duda es de que si no puede estar sus fans le echarán mucho en falta. Se ha ganado el reconocimiento tras más de una década liderando el prime time de Antena 3. Su apuesta por ‘El Hormiguero’ revolucionó el mundo de la televisión con entrevistas que han dado mucho juego, humor, imitaciones de celebrities, retos y muchas muchas risas. Que se lo digan a Pilar Rubio, colaboradora estrella del espacio…