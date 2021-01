Tertuliano, guionista, marido de Nuria Roca, novelista y también invitado estrella. Juan del Val dio el martes un paso adelante en ‘El Hormiguero’ y pasó de la mesa de debate a sentarse frente a Pablo Motos, a colación de la publicación de su última novela, ‘Delparaíso’. Y como cualquier otro entrevistado que acude al programa que presenta el comunicador valenciano, del Val habló de algunos aspectos de su vida íntima desconocidos hasta ahora por el público. Su adolescencia, sus problemas, qué le hizo salir adelante y, por supuesto, cómo comenzó su historia de amor con su mujer.

Hombre respetado en la profesión, ha conquistado el premio Primavera de Novela y desde anoche, mostrando su vulnerabilidad en su juventud, al público fiel de ‘El Hormiguero’. «Fuiste un niño problemático porque te echaron de dos institutos con 16 años porque te pegabas con todo el mundo», comenzaba diciendo Motos. «Fui un adolescente que, en un tramo de mi vida, lo pasé mal», le respondió Juan del Val. «Siempre he tenido cierta tendencia, casi desde que era pequeñito, a la marginalidad, a lo distintos, a lo salvaje», reconocía. Y añadía: «He vivido años de mi vida con una bola en el estómago y mucho dolor sin justificación (…) Pensaba que todo el mundo estaba en mi contra». «De ahí te saca la voluntad y la ayuda externa», afirmó.

El presentador dio pie entonces a uno de los episodios más difíciles de su invitado: «Después de una pelea muy seria en una discoteca donde interviene la policía y de un accidente con una moto robada, la cosa se pone muy seria». Del Val aclaró que «la moto no la robé yo, pero el accidente sí lo tuve yo». Ese fue el principio del fin. Juan se sentó con su madre y tuvieron una conversación: «Hubo un momento de desesperación donde le dije que necesitaba ayuda, y ella siempre natural me dijo que sí». Después de esa charla «estuve siete años en tratamiento psiquiátrico. Para mí, lo mejor que me ha pasado en la vida», reconocía.

A la conquista de Nuria Roca

Hace unas semanas conocimos que el amor platónico de Juan del Val era la actriz Miren Ibarguren. Fue uno de los ‘momentazos’ de ‘El Hormiguero’: el escritor se mostró nervioso por tener a la intérprete en el programa y Nuria Roca incluso confesó que cuando están en casa y aparece en pantalla, su marido incluso la llama «mi Miren». Pero el verdadero amor del escritor es ella. Llevan juntos más de 20 años, tienen tres hijos y su relación va más allá del matrimonio. Son amigos y también compañeros de trabajo, 24 horas juntos que no hacen más que afianzar su relación. Del Val recordó durante su entrevista con Pablo Motos cómo surgió su historia de amor. «Trabajaba en una revista y ella presentaba ‘Waku Waku’, entonces le propuse a mi jefe entrevistarla. Un día me presenté en TVE y allí la vi por primera vez en el escenario presentando una gala en la Nochevieja del 98, junto a Ramón García, Celia Cruz, Norma Duval y Andoni Ferreño. Ella era un ser de luz con un vestido plateado y pensé que era la persona más guapa que había visto en mi vida», comenzó relatando.

«Cuando salió vestida de normal, seguía igual de guapa, me presenté y le propuse entrevistarla en ese momento, pero me respondió que le esperaba un taxi para ir a Valencia. Le dije que la llevaba yo al aeropuerto y aceptó», recordó. «La llevé en un coche muy sucio, impresentable, y perdió su avión. Y el siguiente, y el siguiente…hasta que cogió el último, porque la entrevista se alargó hasta ahora», concluyó riendo. Y así, hasta hoy. Son una de las parejas más sólidas del panorama nacional y también una de las más envidiadas. Guapos, atractivos y con éxito y con tres hijos que son el motor de su vida.