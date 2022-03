Mi casa es la tuya ha inundado la noche del sábado de risas, confesiones y alguna que otra anécdota. ¿El protagonista? Ni más ni menos que David Broncano, el presentador de La Resistencia, quien ha accedido a mantener una entrevista con Bertín Osborne con una única condición: no llevar al programa a nadie de su círculo cercano. Es por ello que, Boris Izaguirre, Pocholo y El Sevilla han acompañado al protagonista durante un programa lleno de experiencias.

La promesa de un caballo

La Hacienda San José, la finca de Bertín en la localidad sevillana de Mairena de Alcor ha sido el lugar de encuentro de Bertín y el comunicador. Allí, el conductor del espacio televisivo ha cumplido la promesa que le hizo a Broncano cuando acudió como invitado a su programa el pasado mes de noviembre: regalarle una potra de 10 meses y enseñarle a montar a caballo. En La Resistencia, es habitual que la persona que se sienta a charlar con Broncano, le lleve un regalo, un detalle que Bertín desconocía. Aprovechando la oportunidad, el protagonista le pidió que le regalase un “potrillo”, a lo que Osborne accedió sin pensárselo dos veces: “Te regalo uno”. Aunque parecía una broma, Bertín ha dejado bien claro durante la emisión de su programa que es un hombre de palabra. Broncano, tenso y emocionado a partes iguales ha prometido cuidar al animal y llevarlo a unas instalaciones que hay en Madrid para que pueda crecer bien y en libertad. El protagonista se ha ilusionado tanto con el regalo que no ha dudado ni un segundo en el nombre que le iba a poner: Boreal.

Su lado más desconocido

La entrevista ha transcurrido narrando los detalles más desconocidos de la vida de Broncano que ni sus propios fanáticos los conocen. Se trata de uno de los presentadores estrella de nuestro país, caracterizado por crear entrevistas basadas en preguntas random y humor, aunque el confiesa que de pequeño no era “el gracioso de la clase”, lo cierto es que con los años se ha ido forjando ese perfil en televisión. Nacido en Galicia, criado en Jaén y trasladado a Entrevías, Broncano se interesó por la Universidad, pero nunca llegó a terminar una carrera. La Ingeniería Informática no le terminaba “de convencer” y la Publicidad le parecía “una carrera de broma”. Fue en ese momento cuando le salió un trabajo en la pequeña pantalla y, tras su intento fallido de compaginar trabajo y estudios, decidió lanzarse a la piscina, dejando a medias su carrera universitaria.

“Lo primero que hice fueron monólogos en Paramount Comedy”, ha explicado. Y de ahí, aunque poco a poco, saltó a la fama. Tras su debut como cómico, David comenzó a encadenar un proyecto con otro y consiguió firmar para Mediaset en un programa que se encargaba de analizar tribus urbanas. Aunque el humor es su punto más fuerte, el comunicador ha confesado que es algo complicado, pues hay que tener en cuenta la sensibilidad que puede generar un determinado chiste. Además, ha aprovechado para contar una anécdota sobre un sketch que hicieron en su programa parodiando los colegios vanguardistas, con la mala suerte de poner un nombre ficticio que era muy similar al nombre de un colegio donde había ocurrido la desgracia de que una niña había fallecido atropellada. “El programa se grabó antes de que pasara esto. Al cabo de unos días vi un titular que era ‘David Broncano hace un sketch en el que se ríe de la muerte de la niña atropellada’”. El protagonista ha confesado que es la mayor polémica que ha vivido y que le afectó de cierta manera. Ahora, con 36 años y sin pensamientos de casarse “no por falta de compromiso” sino porque no necesita “formalizarlo por escrito”, Broncano se ha convertido en uno de los presentadores más prestigiosos de la industria del entretenimiento, además de un empresario de éxito, que asegura estar ganando “mucho dinero de manera honrada».

La pregunta del sexo y el dinero

Quien conoce La Resistencia y el humor de Broncano, sabe que en cada programa siempre hace las mismas dos preguntas a sus invitados: ¿Cuánto dinero tienes en el banco? y ¿cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes? Dos cuestiones que en un principio crearon mucho revuelo y que, a día de hoy, se han convertido en un sello del cómico, aunque actualmente ya no las pregunta públicamente. “Ahora las hago menos, ¿a ti te las hice? Igual te las hago hoy”, ha bromeado Broncano. El comunicador ha confesado que hace esas preguntas porque considera que son dos temas muy interesantes con los que poder mantener una larga y tendida conversación. Siguiendo el hilo de la conversación, Bertín le pregunta si algún invitado le ha sorprendido con su respuesta, a lo que el protagonista le contesta con sinceridad: “Muchísimo no me han sorprendido las respuestas porque no son gente de la calle, aquí si viene un futbolista pues ya intuyes que tiene mucha pasta”.

Un aprieto para Bertín

La entrevista ha fluido con éxito, pues la complicidad entre ambos ha sido captada por toda la audiencia. Entre risas y bromas mutuas, Broncano le ha lanzado una pregunta al cantante de lo más comprometida, pregunta que se ha negado a responder. Bertín ha aprovechado el final de la entrevista para hacer algunas preguntas que se había guardado para el momento, como la cuestión de a quién no invitaría nunca a La Resistencia, a lo que Broncano ha respondido: “Me costaría invitar a gente que promulgue el odio entre personas, que incite a discriminación a un determinado grupo de personas”. Aprovechando la confianza, el comunicador ha puesto en un aprieto al conductor del programa al preguntarle cuál es la persona más famosa con la que tiene un contacto frecuente. “Eso no te lo puedo contar, por discreción”, ha respondido Bertín. En ese momento y con el humor que le caracteriza, Broncano ha fantaseado con el Rey emérito o de Hillary Clinton, pero Bertín, entre risas, se ha cerrado en banda.

La razón por la que Broncano no usa redes sociales

Durante la sección del programa donde el invitado mantiene una charla mientras cocina, han comenzado a hablar de los vicios, confesando El Sevilla que gracias a la hipnosis había dejado de comer dulces. En ese momento, Broncano ha comunicado que no usa las redes sociales desde hace más de un año. “La mayor cosa que me he quitado en el último año y pico, y estoy muy contento, es que dejé de usar las redes sociales”. Sin Instagram ni Twitter, el comunicador ha relatado cómo se dio cuenta de que invertía mucho tiempo de su vida en Internet. “El día que vi que le dedicaba dos horas al día, o dos horas y media a Instagram y Twitter dije ‘se me está yendo la vida”, se ha sincerado. El Sevilla ha aprovechado la oportunidad y le ha preguntado si el odio y los haters han tenido algo que ver en su decisión. “No, a mí eso me da igual, esa parte no me afecta mucho. El resto que se mete para decir que Broncano es un imbécil, me da igual”.