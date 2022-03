Bertín Osborne, la última persona que cantó con Rocío Jurado: «Fue muy duro»

Con un emotivo vídeo repleto de recuerdos. Así comenzaba la entrevista del último invitado al espacio presentado por Anne Igartiburu, Diez momentos. Este jueves Bertín Osborne cambiaba los papeles y se convertía en el entrevistado. Sentado en una silla en el plató, como un espectador más, el cantante veía cómo su vida pasaba ante sus ojos con gran nostalgia. Durante la charla con la presentadora, Bertín se mostraba emocionado al revivir algunos de los momentos que marcaron su vida para siempre.

Uno de ellos fue cuando cantó en septiembre de 2005 con Rocío Jurado. Sin él saberlo, esa fue la última vez que La más grande interpretó un tema públicamente. Mientras el cantante veía el clip en el que aparecía junto a la madre de Rocío Carrasco, se mostraba con un gran gesto de sorpresa a la vez que se echaba las manos a la cabeza. “No me acuerdo”, decía incrédulo.

Por aquel entonces, la intérprete de Como una ola se encontraba en plena batalla contra el cáncer, enfermedad por la que estuvo luchando hasta el último día de su vida. La abuela de Rocío Flores fallecía el tan solo unos meses después en La Moraleja -Madrid-, el 1 de junio de 2006. “Rocío era muy amiga mía. Siempre la he querido muchísimo y esa fue la última vez que ella cantó en su vida. Yo no me acordaba que había sido el último y me llamó un día Amador Mohedano y me dijo ‘¿tú sabes que has sido el último que ha cantado con mi hermana?’”, contaba Bertín.

“¿Cómo la viste en esa actuación?”, preguntaba Igartiburu. “Mal. Fue muy duro, ya te digo porque yo la he querido toda mi vida muchísimo e incluso antes de que yo empezara a cantar. Y lo pasé muy mal porque ella estaba muy mal. Yo creo que ese especial que para ella fue muy bonito hacerlo se debería de haber hecho antes, sin duda y de otra manera porque bueno, ella ese mismo día detrás del escenario perdió el conocimiento una vez… Fue muy duro para todos los que estábamos allí”, añadía el invitado sobre cómo vivió aquel inolvidable momento junto a la artista.

El cantante explicaba que bajo su punto de vista Rocío Jurado no era consciente de que era su último espectáculo, “Ella no fue consciente nunca. Desde luego ella estaba disfrutando como una leona ahí en el escenario”, indicaba Bertín. Segundos después, Anne le recordaba que él fue también la última persona a la que cantó Rocío Jurado. El tema que interpretó la artista fue Como yo te amo.

Bertín Osborne se sorprendía de no recordar este momento. «Yo conocí a Rocío cuando yo tenía 17 años o así. Yo ni cantaba ni se me hubiese ocurrido jamás que yo iba a cantar. Fue desde el primer día que nos conocimos que tuvimos tanta empatía los dos. Me acuerdo una vez ella cantando en México y yo fui a verla y como ya me conocía muy bien me dijo ‘te pones en la primera fila porque luego te vas a la mitad’. Ella salía al escenario con una canción con un cesto de naranjas y entonces, las repartía a las personas del público. Bueno, entonces en un momento en el que ella se va para el piano cojo yo me levanto y me voy. Estaba medio agachado y cuando no había salido de la fila en la que estaba me pega un naranjazo… Y me volví al sitio. La verdad es que era maravillosa», contaba Bertín con mucho humor provocando las carcajadas de Anne Igartiburu.