Gisela se separa: las pistas que había dado sobre su ruptura

Gisela acaba de confirmar la ruptura con su pareja, José Ángel Ortega, después de 10 años de relación y tras su intensa lucha por convertirse en padres. Un sueño que cumplían hace apenas un año, con la llegada al mundo del pequeño Indiana. Una situación que la cantante reconoce que no es nada fácil, aunque ha sido de mutuo acuerdo y pensando siempre en el bienestar del bebé. De hecho, antes de confirmar la noticia, Gisela ya iba dando alguna pista respecto a la complicada etapa personal que atraviesa, sobre todo durante la final de Tu cara me suena, cuando la extriunfita reconocía que el concurso había sido para ella como «un salvavidas» que la había ayudado a superar muchas cosas personales. Una etapa bastante intensa, pero en la que ha encontrado en la música su gran refugio y donde tiene a su hijo como principal prioridad.

La llegada de Indiana, en marzo del año pasado, le cambiaba la vida por completo a la artista, sobre todo después de haber pasado mucho tiempo intentando convertirse en madre. «No me lo creo. Ha sido algo tan esperado, tan deseado y tan luchado que parece mentira que ya haya llegado. Pero así es y no puedo ser más feliz», confesaba en ¡Hola! muy ilusionada. Un rayito de esperanza que ahora la ayudará a afrontar esta etapa algo complicada en la que ha roto con el que, sin duda, ha sido el hombre de su vida. Una separación que, según informan, se producía hace ya un tiempo, aunque haya sido ahora cuando ha saltado la noticia. Es más, la cantante habría transmitido a los medios que no tiene intención de «hacer drama» con la noticia y tampoco parece que vaya a conceder declaraciones o acudir a programas de televisión para hablar sobre el tema.

La cantante Gisela y su pareja a las puertas de un hospital./ GTRES

La historia de amor de Gisela y José Ángel comenzaba en 2012. Los dos se conocían durante la grabación de un videoclip, aunque no sería hasta tres años más tarde (en 2015) cuando comenzaron su relación. De hecho, poco tiempo después de haber tenido su primera cita, ya compartían imágenes juntos en redes sociales. Algo, que dejaba entrever que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y, ahora que se ha confirmado la ruptura, el fotógrafo ha sido el primero en dar un paso al frente, borrando todas las imágenes que tenía subidas junto a la madre de su hijo. Al contrario que Gisela, quien sigue manteniendo en su perfil las instantáneas.