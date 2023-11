Gisela, de ‘Operación Triunfo’, anuncia su embarazo después de un largo calvario

Gisela ha abierto las puertas de su casa, situada en El Bruc (Barcelona), para anunciar una noticia que lleva mucho tiempo persiguiendo: a sus 44 años por fin se ha quedado embarazada de su primer hijo. Ha vivido un auténtico calvario, pues no conseguía cumplir su sueño, pero por suerte ha contado con el apoyo de su novio, que tenía las mismas ganas que ella de ampliar la familia.

Gisela participó en la primera edición de Operación Triunfo y desde entonces no ha desaparecido del mundo del espectáculo. Ha desarrollado su talento en el teatro y en los musicales. Los críticos le han situado en una posición favorable y ha firmado acuerdos interesantes. En el terreno profesional todo le ha ido bien, pero en lo personal no podía decir lo mismo hasta ahora. Lo ha pasado mal porque quería ser madre y no lo ha logrado hasta ahora.

Gisela presentando uno de sus proyectos / GTRES

La cantante es la voz oficial de algunas películas Disney muy conocidas en España, como por ejemplo Frozen: El reino del hielo, Encantada: La historia de Giselle o Peter Pan 2. Pero, ¿qué ha sido de Gisela fuera de Operación Triunfo? Sigue conservando la relación con sus compañeros, aunque siempre ha guardado las distancias, por eso la mayoría desconocía que está embarazada. El proceso ha sido lento y duro, de ahí que solo lo haya compartido con sus íntimos amigos y familiares.

El calvario que ha vivido Gisela hasta quedarse embarazada

Gisela ha explicado que recurrió a profesionales para quedarse embarazada y poder traer un bebé al mundo. Después de mucho intentarlo, se dio cuenta de que necesitaba ayuda. El lado bueno es que ha recorrido este camino de la mano de José Ángel Ortega, su discreto novio. “Ha sido un proceso muy largo, muy duro, muy difícil emocionalmente, sobre todo. Y físicamente, también. Llevaba buscando el embarazo unos cinco años, más o menos. Al principio, lo intenté de manera natural, pero tuve dos abortos y no funcionaba”, explica al respecto.

Gisela posando con su novio en Los Ángeles / GTRES

La artista catalana ha dado una entrevista en ¡HOLA! para explicar cómo fue el proceso. En un momento dado no tuvo más remedio que aceptar que no podía ser madre de forma natural, así que recurrió fecundación in vitro. El problema es que su caso era delicado porque no tenía demasiados óvulos. Insiste en que su edad ha jugado en contra, por eso ha tenido que superar tantos obstáculos.

“Mi reserva ovárica no era la idónea. Que para una chica de 25 es más viable, pero yo, con 44, fue difícil. Tuve que hacer cinco estimulaciones, que eso también es un proceso de mucha hormona, con muchos pinchazos. Y de todo ese proceso solamente me quedó un embrión viable. Imagínate. Entonces, fuimos a por ese uno, que es este que está ahora aquí mismo dando caña”.

Gisela afirma que su embarazo es de riesgo

Gisela posando en un evento / GTRES

Gisela se ha comprometido a estar tranquila, de hecho rebajará su exposición pública. Insiste en que su embarazo es especial, por eso debe ser más cuidadosa. “Aunque ahora estoy mejor y hemos pasado la fase más aguda, nadie me garantiza que vaya a salir bien”, comenta. Sin embargo, siempre ha disfrutado de una relación estrecha con su querido público y ha querido compartir la noticia cuanto antes.