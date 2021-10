‘Operación Triunfo 1’ cumple 20 años: los grandes escándalos de sus protagonistas

Este viernes 22 de octubre de 2001 se estrenaba en La 1 un programa que marcaría un antes y un después: Operación Triunfo. Un formato de lo más novedoso que supuso el comienzo del éxito de los programas musicales y que lanzó al estrellato a algunos de los que hoy día son los artistas más conocidos y aplaudidos de España. Dos décadas después, OT1 sigue siendo el concurso más rentable de la televisión nacional por haber conseguido una recaudación de 24 millones de euros frente a una inversión de poco más de 7 millones.

De hecho, de toda las ediciones que ha habido desde entonces de Operación Triunfo, la primera es la que ha tenido un mayor número de artistas de éxito: David Bisbal, Rosa López, David Bustamante, Cheno, Manu Tenorio, Gisela, Nuria Fergó, Natalia… Son nombres de sobra conocidos que todavía se escuchan en las radios nacionales.

Pero todos estos famosos cantantes no solo han sido protagonistas de números 1 y conciertos, también de sonados escándalos que han ocupado titulares y noticias. Uno de los primeros fue la ruptura entre David Bisbal y Chenoa, de la que la mallorquina se enteró por una rueda de prensa del que era su novio. Rota de dolor y vestida con un chándal gris que se hizo viral, compartió su dolor: “Es un momento feo y malo. Por primera vez os pido apoyo y respeto porque no lo estoy pasando nada bien”, dijo.

Pero si la palabra polémica se ha de ligar a uno de ellos este es Juan Camus, quien desde el comienzo no pareció hacer buenas migas ni con sus compañeros ni con el programa. De hecho, tras salir de la academia más famosa de la televisión decidió que no quería que ninguna persona relacionada con el programa llevara su carrera, “necesito tener el control de todo lo que hago por eso no voy con mánager, ni de divo, ni aparezco en mil sitios”, dijo por aquel entonces a ‘El diario montañés’. Además, Juan no dudo en hacer una crítica pública tras enterarse que era el único triunfito que no había estado en la Gala de Navidad de 2017.

Y por supuesto, aunque no sea un escándalo propiamente dicho, no hay que olvidar el trágico fallecimiento de Álex Casademunt, el 2 de marzo de 2021 en un accidente de tráfico. A su último adiós acudieron buena parte de sus compañeros, con quienes seguía manteniendo una gran relación pese al paso de los años. A lo largo de su vida, el catalán había protagonizado varios escándalos: peleas en fiestas, condenas de cárcel que no llegó a cumplir, sanciones económicas… Pero todo cambió tras el nacimiento de su única hija, que le trajo la estabilidad que necesitaba.

Aunque hoy día el nombre de Naím Thomas es quizás menos conocido que el de sus ex compañeros, el canario también ha estado rodeado de polémica en estos años. Uno de los incidentes más recordados tuvo lugar al poco de salir de OT 2011, cuando Naím utilizó la canción Vas a entender para mandar un mensaje a la que por entonces era su productora que no pasó desapercibido pues al juntar las primeras letras de cada verso del tema se encontraba un mensaje oculto: “Vale Music no cree en mí”.