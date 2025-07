José Fernando Ortega Mohedano ha reaparecido en redes sociales tras la muerte de Michu, su ex y madre de su hija Rocío. Desde que se hiciera pública la muerte de la gaditana, el foco ha estado puesto en el hijo de Rocío Jurado y Ortega Cano. A pesar de no haber estado juntos como pareja en los últimos meses, lo cierto es que el joven mantenía una buena relación con la que fuera su novia durante años y por ello mismo no dudó, tras enterarse de la noticia de su fallecimiento, en coger in extremis un ave hasta Arcos de la Frontera, donde ya descansan sus restos mortales.

En redes sociales, José Fernando es asiduo a compartir imágenes de su vida más íntima, así como posados con su hija. En los últimos días, el joven ha aparecido y desaparecido del universo 2.0 ya que ha publicado en varias ocasiones una foto con Michu que segundos después ha borrado. De hecho, este 15 de julio lo ha hecho hasta en dos ocasiones con el siguiente mensaje: «Qué decir al amor: solo que siempre será nuestro. Y que nunca olvidaré el gran amor hacia tu hija y a hacia mí. Nosotros jamás olvidaremos tus cariños, tus recuerdos, tus sueños… Brilla como nunca jamás. Te amamos mami». Una publicación que además está acompañada con una imagen junto a su hija en común, Rocío, cuyo futuro es incierto. Una publicación que se ha llenado de comentarios por parte de sus seguidores, que no han dudado en darle el pésame y mandarle mensajes de ánimo.

El enigmático mensaje a su hija

Solo días antes del fallecimiento de Michu, concretamente el pasado 5 de julio, el hermano de Gloria Camila Ortega -que sigue interno en un centro a causa de sus problemas de adicción-, escribió un enigmático mensaje que se viralizó tras la muerte de su ex.

A través de un carrete de imágenes y posados familiares -tanto de su madre, como de su hermana o incluso de Michu-, José Fernando escribió unas emotivas palabras dirigidas hacia su hija Rocío, de la que no se separó durante los días en los que se despidió de Michu en Arcos de la Frontera: «Me siento muy orgulloso de la gran hija que tengo, de lo mucho que te esfuerzas, y aunque no todo sea sencillo, no te rindas, aquí estaré para animarte y apoyarte. Tú puedes con todo mi princesa».

Un incierto futuro

Este mensaje hacia su ex y hacia su hija llega en un momento de cierta tensión entre José Fernando y la que fuera su familia política. Tras la muerte de Michu, el foco también estuvo puesto en la menor, que actualmente reside con su familia en Cádiz. Según se contó en el programa Vamos a ver, Michu habría dejado en sus últimas voluntades que la pequeña, en el caso de que le ocurriera algo, creciera junto a Ortega Cano, su abuelo.

Inmaculada, la madre de Michu, en el tanatorio de su hija. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la familia de Michu -tanto Inmaculada, su madre, como Tamara, su hermana-, ha dejado claro que Rocío se quedará junto a ellas en Arcos de la Frontera, ya que consideran que allí tiene su vida, su colegio y sus clases de baile.

Por su parte, el clan Ortega Mohedano tiene claro que la menor estaría mucho mejor en Madrid junto a su familia paterna ya que, como dijo Amador, la niña tendría una mejor educación escolar.