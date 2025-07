El fallecimiento de Michu Rodríguez, a la temprana edad de 33 años, ha dejado a toda su familia sumida en una profunda tristeza y desolación. Sin embargo, a la tragedia personal se ha sumado una polémica familiar que ha copado los titulares y ha dividido aún más a los allegados. Tras la pérdida, la hermana de Michu ha acudido a diversos programas de televisión para hablar sobre la familia paterna de la hija de Michu y José Fernando, lo que ha desatado una fuerte reacción, especialmente por parte de Gloria Camila, hermana de José Fernando, quien ha salido al paso para defender a su familia y negar rotundamente las acusaciones hechas en público.

Uno de los temas más controvertidos gira en torno a la custodia de la niña, que apenas tiene ocho años. Antes de fallecer, Michu manifestó con claridad que su deseo era que la pequeña quedase bajo el cuidado de José Ortega Cano, su abuelo paterno, para asegurarle un futuro estable y seguro. Sin embargo, tras su muerte, tanto la madre como la hermana de Michu han expresado su intención de asumir la custodia, dando pie a un conflicto legal que tendrá que resolverse en los tribunales, siempre poniendo el bienestar de la menor como prioridad máxima.

El día después del funeral, la hermana de Michu habló en el programa TardeAR, donde hizo declaraciones contundentes acerca de la relación que mantenían con la familia Ortega Cano. No dudó en lanzar críticas directas a Gloria Camila, acusándola de no implicarse en la vida de su sobrina y cuestionando la relación entre ambos clanes familiares. Estas declaraciones rápidamente han provocado la respuesta de Gloria Camila, quien ha acudido al mismo espacio televisivo para aclarar su postura y desmontar lo que califica como «mentiras».

Gloria Camila ha explicado que mantiene un contacto diario con su sobrina y que ha intentado siempre mantener una relación cordial con la familia materna, incluso con Inmaculada, madre de Michu. «He llamado a Inma para saber cómo estaba y tener una relación lo más armoniosa posible», señala. También ha mostrado su sorpresa y tristeza ante el clima de confrontación que se ha generado y ha expresado que la pérdida de Michu ha sido un golpe muy duro, especialmente porque la había visto con una energía y vitalidad en los días previos al fallecimiento.

En su intervención, Gloria Camila ha subrayado que la supuesta guerra familiar es algo reciente y que hasta ahora, gracias a Michu, se habían evitado conflictos mayores. «Esto no ha pasado antes porque María era la que lo impedía», ha dicho, dejando claro que ella misma no ha buscado enfrentamientos. También ha negado que la familia Ortega Cano se haya alejado o desentendido, afirmando que estuvieron presentes y en contacto con el padre de Michu. En cuanto a Tamara, hermana de Michu, Gloria ha sido clara: «Si hubiera tenido algún problema, se lo hubiera dicho directamente. No entiendo por qué decide hacerlo público».

Esta disputa pública ha colocado a toda la familia en el centro de la atención mediática, con declaraciones cruzadas y reproches que evidencian las heridas abiertas tras esta tragedia. La custodia de la niña sigue sin resolverse y aunque hay varias opciones sobre la mesa, entre ellas José Ortega Cano e Inmaculada, lo esencial será siempre garantizar la estabilidad y felicidad de la pequeña, que se encuentra en medio de esta complicada situación.

La muerte de Michu ha sido un duro golpe para todos, pero también ha puesto sobre la mesa las complejas dinámicas familiares y la dificultad de manejar el duelo en público. Mientras las discusiones continúan y se prepara la batalla legal por la custodia, la niña es la principal preocupación para todos, quienes coinciden en que ella merece el mejor cuidado posible, lejos de conflictos y enfrentamientos. La memoria de Michu y el amor por su hija deberían ser el único punto de unión en medio de tanta discordia.