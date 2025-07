La reacción de Ana María Aldón y Kiko Jiménez a la muerte de Michu: "No pude dormir en toda la noche"

Los Ortega Mohedano han recibido un duro varapalo personal tras conocerse la muerte de Michu, ex pareja de José Fernando (hijo de Rocío Jurado y José Ortega Cano). La joven falleció el pasado 7 de julio, a los 33 años, por causas aún desconocidas. Aunque se está a la espera de conocer los resultados de la autopsia, muchos de sus familiares han señalado que, debido a la enfermedad congénita de corazón que padecía desde su nacimiento, sufrió varios infartos que, finalmente, terminaron con su vida.

Como no podía ser de otra manera, la triste noticia ha acaparado multitud de titulares de nuestro país y, a pesar de que el clan mencionado prefiere vivir estos complicados momentos desde la más absoluta intimidad, otras personas como Ana María Aldón y Kiko Jiménez, que formaron parte de su vida en el pasado y conocieron muy bien a Michu, sí que han querido expresar cómo se sienten.

Ana María Aldón estuvo casada con José Ortega Cano durante más de una década, un espacio de tiempo en el que tuvo la oportunidad de relacionarse con Michu, quien por aquel entonces se convirtió en su nuera de manera intermitente. Ahora lleva separada del diestro casi tres años, pero, en medio de la consternación generada por el triste fallecimiento de la gaditana, Ana María ha querido romper su silencio. «Estuve toda la noche sin poder dormir. He sentido profundamente la pérdida de Michu y me duele enormemente que su hija se quede sin su madre… y que ella, a su vez, se pierda tantos momentos de la vida de su niña», comenzaba a expresar la ex concursante de Supervivientes a la revista del saludo.

«Me llamó una persona y me dijo que si estaba sentada, y entonces yo pregunté que qué pasaba. Y cuando me dijo eso, me quedé en shock. Por ella, y muy especialmente por la niña. Porque esa niña la he tenido yo en mis brazos», explicaba al recordar cómo se enteró de la noticia. Aprovechando su intervención con el medio citado, Ana María también quiso resaltar que cuando Michu se operó una de las veces de corazón, le pidió que si le pasaba algo, se quedara ella con la niña. «No yo por mi modo particular, pero me pidió el DNI. Porque si a ella le pasaba algo, ella quería que su niña se criara con su abuelo y con Madrid. Quería asegurarse de que su niña iba a tener un futuro», aclaraba, corroborando la información aportada por Kike Calleja en los últimos días.

José Ortega Cano y Ana María Aldón. (Foto: Gtres)

Por otro, Kiko Jiménez, ex pareja de Gloria Camila y, por consiguiente, ex cuñado de José Fernando y, en su momento, de Michu, también se ha pronunciado sobre lo ocurrido. Lo ha hecho el pasado 10 de julio en un evento celebrado en Madrid, donde ha expresado sus máximas condolencias a sus familiares y amigos. «Siento mucho la pérdida. Cuando me enteré de ello fue un golpe muy duro porque la he tratado y la verdad que me caía muy bien. […] Tenía un trato muy bueno. Y con la pequeñaja también. Y es una pena. Me sabe fatal por José Fernando porque lo tengo mucho cariño. Lo tienen que estar pasando todos fatal», decía.

Kiko Jiménez en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Sobre la guerra mediática que parece que se está abriendo entre la familia de Michu y los Ortega Mohedano, Kiko tampoco ha querido posicionarse en exceso, pero sí que ha destacado que lo importante en todo momento es el bienestar de la niña. «Lo ideal es que la menor salga favorecida. Pero yo creo que con que tenga el amor de todos… Que estén pendientes de ella y que se encarguen de que tenga una buena educación. Y esperemos que sea así y que nadie se desentienda cuando pase el momento y el foco», concluía.