Gloria Camila confiesa cómo se encuentra José Fernando tras la muerte de Michu: "Quiere hacerlo"

Gloria Camila ha regresado a Fiesta, programa en el que colabora, tras el fallecimiento de la ex pareja de su hermano, Michu. En una charla con Emma García, la joven se ha sincerado acerca de cómo ha vivido este impactante acontecimiento. «Para mí fue un palo horrible», ha confesado. Y, de igual manera, ha aclarado cuál era su relación con la recién fallecida: «A pesar de los roces que tuvimos, siempre nos hemos entendido y yo he terminado queriendo a María (Michu). Últimamente estábamos superbién, de llamarnos y de decirnos ‘te quiero’», ha desvelado despejando los rumores de contacto cero entre ellas.

«La tarde en la que pasó todo estuvimos hablando. Salió una cosa en la televisión y hablamos (…). Me contó que se iba de viaje esa noche», ha recordado la hija de Rocío Jurado sobre cómo fue la última conversación que tuvo con la ex de su hermano José Fernando. «Me da pena, tanto por ella (Michu), que era súper joven y tenía planes, y luego por mi sobrina, porque vivir sin madre es súper traumático. Lo único que nos importa es el bienestar de ella y estar lo mejor posible. Lo mejor para la niña es mucho amor; tiene que vivir la infancia que se merece», ha apuntado, haciendo un melancólico recordatorio de su etapa de niña, marcada por la muerte de su progenitora, la siempre recordada Rocío Jurado.

Para la nieta de Ortega Cano, Gloria Camila solo ha tenido palabras de admiración y mucho cariño: «Es una niña súper inteligente, muy viva, con mucha energía. Le encanta el baile y es algo que a mí me gustaría que siguiese. No sé lo que va a pasar el día de mañana, pero es mi sobrina y voy a estar ahí para ella. Si finalmente se queda con nosotros, me moriría de alegría», ha añadido. A las preguntas en torno a cómo ha vivido y está viviendo este hecho, su hermano José Fernando también ha dado algunos detalles: «Está afectado, está mal, pero él tiene muchas ganas de salir —del centro de rehabilitación— y hacerlo todo bien para estar pronto con Rocío. Él es su padre y le va a tener ahí», ha sentenciado.

Gloria responde a la hermana de Michu

Los días sucesivos al fatal desenlace, Tamara, la hermana de Michu, ha concedido una entrevista en TardeAR. Una decisión, para muchos precipitada, que ha dinamitado la cordialidad con los Ortega Mohedano y en relación a la que Gloria, siguiendo la línea de la cautela, se ha pronunciado: «Yo considero que… evidentemente, primero, no era el momento. Mientras estás enterrando a tu hermana, estar pensando a qué programa vas a ir… me parece lamentable. Yo estoy aquí en calidad de colaboradora y no voy a entrar en ninguna guerra. Siempre me pasa lo mismo», ha lamentado.

«Apenas he tenido relación. Yo con ella nunca había hablado», ha revelado haciendo referencia a la ausencia de vínculo entre ellas. Y en cuanto a las palabras de Tamara sobre la presencia del mediático clan en Arcos de la Frontera y su inmediata marcha tras el velatorio y el correspondiente entierro, Gloria se ha defendido con hartazgo: «Hagamos lo que hagamos, se nos va a criticar. Si vamos, porque vamos, y si no vamos, porque no vamos», ha dicho resignada.