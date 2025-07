El Rey Felipe presta a su mano derecha a Leonor: las veces que Camilo Villarino la ha acompañado

Camilo Villarino no acompañó al Rey Felipe VI en su estreno de agenda esta semana en Murcia, donde el monarca presidió la entrega de los Reales Despachos de Empleo a los nuevos oficiales del Ejército del Aire y del Espacio. El motivo de la ausencia del jefe de la Casa de S.M. el Rey no era otro que estar en Galicia, donde la princesa de Asturias tenía varias citas importantes.

Leonor todavía no tiene una secretaría propia, por lo que tiene que recurrir a los recursos de la Casa Real para los actos en los que participa, que cada vez son más. No obstante, todavía la prioridad es su formación y no hay necesidad de que se piense por ahora en un equipo específico de personal para la princesa.

La princesa Leonor con Camilo Villarino. (Foto: Gtres)

La heredera llegó el domingo a Marín para la recta final de su instrucción en la Armada y este lunes ha participado en varios actos en Santiago de Compostela y en la localidad en la que se encuentra la escuela naval. La hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia ha recibido la Medalla de Oro de Galicia y el título de Hija Adoptiva de Marín. A su lado estaban varios miembros del equipo de Zarzuela, supervisando los protocolos y la marcha del acto, entre ellos, por supuesto, Camilo Villarino.

Camilo Villarino, escudero de Leonor

Al igual que Jaime Alfonsín acompañó a la princesa de Asturias en su primer acto oficial en solitario en el Instituto Cervantes de Madrid hace ya varios años, Camilo Villarino se ha convertido en la persona que está a su lado en los compromisos en los que Leonor participa sin la compañía de sus padres.

El pasado año fue él quien estuvo al lado de la heredera cuando, tras terminar su instrucción en la Academia General Militar de Zaragoza, recibió la Medalla de Aragón, la Medalla de las Cortes de Aragón y el título de Hija Adoptiva de Zaragoza. Ni sus padres, ni tampoco su hermana se trasladaron hasta Aragón para acompañar a Leonor en esta jornada, como sí lo hicieron pocos días después cuando recibió el despacho de manos de su padre. Este año va a ocurrir lo mismo en Marín.

Camilo Villarino con la princesa Leonor. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la presencia de Camilo Villarino ha ido más allá de actos asociados a la formación militar de la princesa de Asturias. Fue él quien no se separó de Leonor cuando en julio de 2024 realizó su primer viaje internacional a Portugal, pero también ha sido él quien la ha acompañado en otras citas, como cuando Leonor y Sofía visitaron el taller de Jaume Plensa el pasado año en el marco de las actividades paralelas a la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Gerona.

Camilo Villarino en un acto con la princesa Leonor y la infanta Sofía. (Foto: Casa Real)

Además de acompañar a la princesa Leonor, Camilo Villarino también estuvo al lado de la infanta Sofía en su debut en solitario en un acto en la Galería de las Colecciones Reales, al que también acudió la hasta entonces jefa de la Secretaría de S.M. la Reina, María Ocaña.