El último movimiento de Bertín Osborne con el que se acerca a Fabiola Martínez

No hay duda de que el año 2021 ha sido para Bertín Osborne uno de los más movidos. El cantante dio el pistoletazo de salida al mes de enero del pasado año anunciando su inesperada separación de Fabiola Martínez. Un bache complicado que marcó un antes y un después de su vida, dando un giro de 180 grados a sus costumbres cotidianas para dar comienzo a un día a día en solitario.

Aunque ambos han demostrado que su relación amistosa sigue siendo excepcional, fue el miércoles día 23 cuando la venezolana confirmó que ya habían firmado el divorcio de manera definitiva, dejando entrever que no había opción a retorno entre ellos. Tanto es así, que en esta última ocasión también se ha podido saber que Bertín ha encontrado un nuevo domicilio en el que instalarse para vivir solo y tener cerca a sus hijos y a su ex.

Según ha informado Jaleos, Osborne se ha puesto manos a la obra para buscar apartamento, algo que ha conseguido ya, o al menos temporalmente. Bertín habría alquilado un domicilio concretamente en el Paseo de la Habana, una situación estratégica que le permitirá también estar casi a diario con su familia.

De esta manera, el cantante deja atrás Sevilla y todos los buenos momentos que esta ciudad le ha dado a lo largo de los años. La capital hispalense fue el lugar escogido por Bertín para establecer su residencia habitual, algo inamovible pese a los numerosos proyectos laborales a los que ha tenido que hacer frente en Madrid. De hecho, en la capital española también se encontraban sus vástagos, pero prefería alojarse en un hotel mientras los visitaba antes de tomar la que ha sido una decisión definitiva motivada porque echaba “insoportablemente de menos” a sus hijos y “la finca se le quedaba enorme”.

El apartamento que ha conseguido encandilar al presentador para mudarse es “bastante amplio y luminoso”, aunque más pequeño que el de su ex. Por el momento, no se sabe cuánto costará el alquiler del piso particular de Bertín, aunque lo cierto es que se suma a los gastos mensuales del cantante, en los que ya contaba con el pago del inmueble de Fabiola: “El precio es mucho menor del que se ha contado. Creo que no llega a los 4.000 euros”, apuntaba una fuente cercana al protagonista.

A punto de hacer frente a uno de los cambios más drásticos de su vida, podría decirse que Osborne está en medio de uno de sus proyectos profesionales más exitosos. Este es la segunda temporada de Mi casa es la tuya, la cual se inició el pasado día 21 de febrero con Ana Obregón como invitada estrella. En esa ocasión, la protagonista de Ana y los 7 se abrió en canal con el cantante a la hora de confesarle cómo había vivido la muerte de su hijo y lo mucho que le está costando superar ese durísimo varapalo, al que se sumó meses después la muerte de la madre de la presentadora, Ana María Obregón.