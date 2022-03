Anabel Pantoja, concursante de ‘Supervivientes 2022’

Anabel Pantoja, nueva concursante de Supervivientes 2022. Ya queda menos para que el reality más extremo de la televisión de el pistoletazo de salida a una nueva entrega que comenzará con el famoso salto en helicóptero con el que se da por comenzado el espacio de supervivencia que tiene una duración de cerca de tres meses. Por lo tanto, la sobrina de Isabel Pantoja hará las maletas para viajar a Honduras en las próximas semanas para así volver a retomar una aventura que ya vivió hace unos años.

En 2014, Anabel se convertía en una participante de pleno derecho de Supervivientes. Sin embargo, no estuvo mucho tiempo en los conocidos Cayos Cochinos, ya que tan solo dos semanas después regresó a España. Su estancia en el concurso se vio afectada porque no fue capaz de soportar las condiciones que llevan al límite a los concursantes. Ahora, ha querido darse una segunda oportunidad para así poder demostrar que puede aguantar hasta que los compañeros la nominen y el público decida su permanencia.

Dicha información, la ha revelado la revista Semana a última hora de este martes. Fuentes cercanas a la publicación han asegurado que la prima de Kiko Rivera encabeza ya la lista de rostros conocidos que se adentrarán en esta arriesgada experiencia.

Ocho años después de participar por primera vez en el concurso, Anabel Pantoja se convertirá en una verdadera superviviente, o al menos, eso intentará. “Esto ha podido conmigo. Duré un día, pero se me pasaron muchas cosas por la cabeza. No era el hambre, era más mi cabeza, el agobio y la claustrofobia que me entró allí. Estoy arrepentida de no poder haberle demostrado a la gente lo que valgo”, explicó la primera vez que participó.

Al poner tierra de por medio, Anabel Pantoja, se alejará de la polémica familiar en la que se ha visto envuelta en los últimos tiempos. Por un lado, la influencer se encuentra en plena ruptura sentimental, pues hace unos meses tomó la decisión de poner punto final a su matrimonio con Omar Sánchez tan solo cuatro meses después de darse el ‘sí, quiero’ en La Graciosa. Pese a que mantienen una excelente relación y hacen planes juntos debido a que tienen amigos en común, lo cierto es que, por el momento, no se han dado una segunda oportunidad.

La creadora de contenido también estará ajena al conflicto entre su tía, Isabel Pantoja y sus primos, Kiko Rivera e Isa Pantoja. Recientemente, Gema López contaba en Sálvame que la artista había tomado la decisión de desheredarlos y dejar toda su herencia a su hermano, Agustín Pantoja. «Isabel Pantoja decidió rectificar su testamento para desheredar a sus dos hijos (…) El deseo de Isabel Pantoja es que el heredero de toda su masa hereditaria sea su hermano, Agustín Pantoja», dio a conocer la periodista.