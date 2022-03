Duros momentos para el clan Pantoja. Isabel Pantoja pisaba hace unos días el juzgado entre lágrimas para compadecer ante el juez, acusada de un supuesto delito de insolvencia punible, una grave infracción que le podría llevar de nuevo a estar entre rejas. Ahora, tan solo unos días después, ha sido su sobrina Anabel la que se ha visto envuelta en asuntos legales. Tal y como ha confirmado Socialité, la colaboradora de Telecinco podría enfrentarse a serios problemas con la justicia por haberse inspirado, presuntamente, en una conocida firma italiana para diseñar los bolsos que vende. El programa matinal ha contado con la intervención de un experto en moda y un abogado que han analizado minuciosamente las piezas.

El estilista y crítico de moda Erik Putzbach ha confirmado que se trata de un plagio y, con unas duras palabras, ha criticado el trabajo de Anabel. “El detalle del logo es vergonzoso, porque es prácticamente una imitación exacta. Nada es casualidad, se ha basado en la marca para crear ese bolso de su colección”, ha dicho tajante. La sobrina de Isabel Pantoja habría creado un logo prácticamente igual al de la reconocida firma italiana, Prada. Tras esta similitud entre la colección de la colaboradora y la firma de alta costura, Erik ha dejado clara su opinión: “Me parece indignante y vergonzoso que haya imitado un bolso de lujo para su firma”. La única diferencia a simple vista es el precio. Mientras que el bolso de Anabel ronda los 33€, la firma en la que se habría inspirado lo comercializa por mil euros. “Es un bolso que si no te fijas mucho, parece el bolso caro. Es, claramente, un quiero y no puedo”, ha rematado el estilista.

Esta situación podría traerle a la prima de Isa Pi muchos problemas legales. “La firma italiana de lujo tiene registrado internacionalmente y con efectos en España, la marca con el signo distintivo en forma de triángulo invertido que se coloca en sus bolsos”, ha comenzado explicando el abogado Pedro Hermida. Si la marca de alta costura considerase que se ha plagiado su logo, podría requerir a Anabel Pantoja “que cese y desista en la comercialización de productos con ese signo confundible”, como ha explicado Pablo. Si se determina que el logo es confundible y Anabel se niega a retirarlo de sus bolsos, podría llegar a ir a prisión. “La firma italiana podría acudir a la vía civil pero también a la vía penal y la señora Pantoja se podría enfrentar a las penas del artículo 274.2 del Código Penal, esto es pena de prisión de 6 meses a 3 años, más la responsabilidad civil que proceda por los daños y perjuicios sufridos que se acreditasen”, ha sentenciado el abogado.

Un nuevo varapalo para la colaboradora de Mediaset que se suma a la noticia de que su exmarido, Omar Sánchez, podría haber encontrado el amor en otra mujer. Un momento complicado en la vida de Anabel que, lejos de dar declaraciones ha dejado clara su situación publicando la siguiente canción en su cuenta de Instagram: “Si te vieras desde mis ojos sabrías porque insisto tanto. No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto. Cada vez que pasa un segundo y no estás, me ahogo en el llanto”.