Los premios Chicote han celebrado esta semana su edición número 90 y entre los múltiples invitados estuvieron Nagore Robles y Sandra Barneda. La pareja de comunicadoras acudió junta al evento, y así posó y atendió a los medios. No son muchas las veces que la vasca y la catalana acuden a un acto juntas, y es habitual que esquiven las preguntas personales. Pero hasta ahora nunca había ocurrido que una bloqueara las preguntas de la prensa a la otra.

En las últimas semanas Nagore Robles se ha visto traída de vuelta a los titulares debido a la entrada de Sofía Cristo en Secret Story. La exgran hermana y la artista fueron pareja hace algunos años y Cristo habló de Robles durante su línea de la vida, en la que además se sinceró y contó por primera vez que fue víctima de abusos sexuales cuando solo tenía cinco años.

Las preguntas sobre Sofía Cristo resultaban inevitables y, consciente de ello, Nagore abordó las primeras como pudo, aplaudiendo la valentía de su expareja a la hora de hablar de algo tan delicado. “Es un tema tan delicado que no es el sitio de hablarlo. Ya dije que estaba muy orgullosa y que la apoyábamos, a ella y a todas las víctimas, y que había tenido mucha valentía y a la hora de decirlo”.

Pero lo cierto es que la hija de Bárbara Rey también tuvo palabras sobre Nagore, algo de lo que la prensa trató de preguntarle a la propia Robles, pero que no fue permitido por Sandra Barneda. Mientras le hablaban a su novia de su ex, Sandra mantenía la mirada al frente y escuchaba. Pero cuando pensaban que ya se había cambiado de tema y la presentadora volvió a escuchar el nombre de la hija de Ángel Cristo tomó la palabra y dijo: “No va a hablar de Sofía Cristo, por favor no la apretéis más”.

Más allá de este llamativo gesto, la presentadora de La isla de las tentaciones reconoció que el lugar de la celebración de la gala era “emblemático” y que le traía grandes recuerdos, ya que allí presentó su libro Hablarán de nosotras.

Por su parte, Nagore, tuvo también unas palabras para Carla Vigo, la sobrina de la Reina Letizia que intervino hace unos días en Sobreviviré, el programa que presenta recientemente en Telecinco. A la hija de la fallecida Erika Ortiz la definió como una persona muy “simpática, muy dulce y muy inocente”, aunque reconoció que quizás su inocencia era demasiada para “este mundo”.