Premios Chicote | De Fiona Ferrer a Carlota Corredera, los Chicote se llenan de VIP en su VII edición

El otoño no es lo único que ha regresado este 22 de septiembre, también lo ha hecho uno de los premios más conocidos del panorama nacional, los Chicote. Los conocidos galardones, que se entregan en la emblemática coctelería madrileña del mismo nombre, han vuelto a celebrarse este miércoles tras una sonada ausencia marcada por la crisis del coronavirus. Como era de esperar, han sido muchos los VIP que han querido estar presentes, disfrutando de la fiesta y también de los galardonados en este 2021.

Una de ellas es la presentadora Carlota Corredera, que antes de hacerse con el premio comentaba lo feliz que estaba con la distinción. Además, aprovechaba para hablar de la despedida de Anabel Pantoja a la que acudía apenas unas horas antes, «está muy contenta, preocupada con el tema de La Palma, no solo por lo que están viviendo los palmeros que evidentemente es la prioridad, sino por si de alguna manera puede afectarle a su boda», ha dicho. Además, la gallega también se ha referido a su próximo reto profesional, volver a presentar la docu-serie de Rocío Carrasco, algo que espera «con mucha expectación» pues tampoco conoce muchos detalles de lo que contará la hija de ‘La más grande’.

El premio a ‘Mejor actor’ ha recaído en Pepón Nieto, «Estoy muy contento, también porque sea en un sitio tan emblemático», ha dicho el actor, que ha asegurado que no está acostumbrado a recibir premios. «Voy a dedicárselo al Museo Chicote, a este sitio que ha pasado por todas las épocas, la posguerra y todo, pero siempre apoyando el arte y la cultura», ha reconocido Pepón, que ha aprovechado para explicar cómo vivió la boda de Elena Furiase, «fue un día precioso y Elena estaba guapísimo. Lloramos todos, fue muy bonito. Un día que voy a recordar siempre».

Sandra Barneda y Nagore Robles han llegado juntas al acto para apoyar los «90 años de este lugar emblemático». En él han vivido muy buenos momentos, pues fue ahí donde Sandra presentó y celebró la presentación de su libro Hablarán de nosotras junto a unos cócteles y un picoteo del que todavía se acuerdan. El mundo literario le ha dado muchas satisfacciones a la vasca, que ha anunciado que acaba de publicarse la 13º edición de Un océano para llegar a ti. «Estoy encantada. Y La última tentación ha tenido muy buena acogida». Por su parte, Nagore, que ha optado por guardar silencio cuando se le ha preguntado por Sofía Cristo, ha desvelado la personalidad de Carla Vigo, quien colaboró en su programa hace unos días: «es muy simpática, muy dulce y muy inocente, demasiado inocente para este mundo».

Fiona Ferrer ha querido zanjar el asunto sobre la boda de Ainhoa Arteta, «no he hablado con ella. Ella se está riendo como yo, aunque tampoco es muy gracioso para mí encontrarme en una cosa tan estúpida como esta» ha comenzado diciendo la socialité. También ha afirmado que lo que se ha contado no tuvo nada que ver con lo que sucedió. «¡Si prácticamente me metí con ella en la cama y estuve con ella toda la mañana mientras se vestía de novia! Es una de mis mejores amigas, la quiero muchísima. Ella misma cuando se recupere y empiece a contestaros a todos os lo dirá».