La última tentación | Así ha sido el regreso del reality más polémico de Telecinco

Sandra Barneda ha regresado este miércoles a la pequeña pantalla para volver a ponerse al frente de un reality que tiene cada vez más adeptos y que en esta nueva temporada ha cambiado de nombre a pesar de que los protagonistas son ya muy conocidos por espectadores. ‘La última tentación’ ha dado el pistoletazo de salida presentado a sus concursantes, cinco parejas que una vez más quieren poner a prueba su amor.

Lucía e Isaac (también conocido como Lobo), Mayka y Alejandro, Fani y Christofer, Andrea y Roberto y Lester y Patricia han viajado hasta República Dominicana para hacer frente a un reto quizás imposible: enfrentarse a un ‘asunto pendiente’ y volver a poner a prueba la confianza en sus parejas, la base para que su relación sobreviva a las tentaciones que se les pondrán por delante, pues no estarán solos en las Villas.

Al exitoso formato de Mediaset también han unido otros rostros ya conocidos de la isla y con quienes los protagonistas de este año tendrán que arreglar sus cuentas del pasado. Entre ellos se encuentran Marta Peñate, que fue infiel a Lester con a día de hoy no mantienen una buena relación, Marina, quien mantuvo una historia de amor con Isaac siendo infiel así a su ya expareja, Jesús, o Pablo Moya, exnovio de Mayka, con quien las chispas ya han saltado en esta primera noche.

Como gran novedad en esta ocasión no han separado a las parejas en grupos de chicos y chicas, sino que han sido mixtos. Sin duda ha sido uno de los momentos más dramáticos de este arranque de temporada, pues todos ellos han tenido que despedirse de sus parejas. Además, solo hay cinco dormitorios, por lo que concursantes y ‘cuentas pendientes’ tienen que compartir cuarto aunque no quieran.

Villa Playa

En esta casa van a estar Isaac, Fani, Lester, Andrea y Mayka. Y por supuesto las cinco personas con las que tienen un asunto que resolver. “Al final de esta experiencia tendréis que responder si esta decisión fue la correcta”, ha rematado Sandra Barneda, que se ha convertido en la presentadora estrella del formato.

Villa Luna

A unos metros se encuentran Lucía, Christofer, Patricia, Roberto y Alejandro. De momento ellos no compartirán casa con los tentadores y pese a que cada uno de ellos han dejado claro que “confían” en que sus parejas, el “miedo” y la “incertidumbre” están presentes, pues siempre es posible que se encienda la famosa alarma roja que determina que alguien sobrepasó los límites impuestos.

Las primeras chispas

Dos de los protagonistas de ‘La última tentación’ no han necesitado más que este primer capítulo para demostrar que será una temporada muy agitada. Mayka y Pablo, que fueron pareja durante tres años y protagonizaron una sonada ruptura, se han reencontrado frente a las cámaras y las chispas han saltado entre ellos.

¿Perdón? 😱😱😱 ¿Mayka y Pablo acaban de confirmar que quedaron hace poco? Me quedo:_ 🔁 si estás igual 🔵 #LaÚltimaTentación1 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/C8gbF39sFn — La Última Tentación (@islatentaciones) September 15, 2021

Pese a que la sevillana tiene pareja, Alejandro, ha reconocido que intentó volver con su ex poco antes de ‘La última tentación’. Además, no ha dudado en lanzarle un piropo al decir que «últimamente está muy guapo… Se fue de aquí de una forma y viene de otra. Me sale la sonrisa cuando lo veo».

La seguridad de Mayka en su actual historia de amor se ha venido abajo cuando ha revelado algo que ha dejado a Alejandro en shock: «Yo estoy enamorada de Alejandro pero también decía muy segura que no te iba a engañar a ti y lo hice. No pongo la mano en el fuego por mí». ¿Será ella la primera en hacer que suene la temida alarma roja?