Fiona Ferrer da la cara tras los rumores que la señalan como causante de un problema en la preboda de Ainhoa Arteta

No son buenos tiempos para Ainhoa Arteta. La soprano permanece en Vizcaya, en la aldea que la vio crecer, refugiada de la tormenta mediática que vuela sobre ella desde que se conoció su separación y también recuperándose lentamente de todos los problemas médicos que ha padecido este verano. Su amiga Fiona Ferrer ha dado la cara ante los medios para hablar no solo del estado de salud de su amiga sino también de los rumores que la señalan como causante de un problema en la preboda.

En los últimos días, tras conocerse que Ainhoa y Matías nunca habían llegado a casarse debido a una enorme discusión sucedida en la celebración de su preboda ante los amigos que les acompañaban, Fiona Ferrer se ha visto salpicada por la polémica. Se publicó que la estilista habría sufrido un monumental ataque de celos al ver a su pareja hablar en exceso con una de las amigas del novio, algo que desató la furia de Arteta, que supuestamente habría intentado echar a esa señora del evento.

Pero nada más lejos de la realidad. Fiona Ferrer ha acudido a la entrega de premios de Elle Gourmet y allí no ha dudado en atender a la prensa para tirar por tierra esa teoría, para ella disparatada, y contar qué fue lo que realmente ocurrió. “Lo que contaron es mentira”, comenzaba Ferrer. “Es cierto que hubo un altercado, fue un ataque de nervios de la novia provocado por tonterías y yo lo que hice fue intermediar para que se bajaran los humos y se calmaran”, aseguró. Además, reveló que ella y su pareja de entonces fueron los últimos en abandonar la fiesta, en la que disfrutaron muchísimo.

También contó cómo ve ella a Arteta, asegurando que habla “casi a diario con ella, la veo fuerte, es una mujer fuerte, necesita reposo, hablar lo menos posible, se tiene que cuidar la voz”. Para Fiona Ferrer “es una pena que esté ocurriendo esto en un momento tan delicado de salud para Ainhoa” y aprovechó para denunciar públicamente el dolor ocasionado por los rumores que sobre ella se han publicado.

Sobre cómo podrían solucionar la situación, la empresaria recomienda tanto a su amiga como al que hasta hace poco era su pareja, que esperen. “Que ahora mismo no hable. Deberían de parar los dos, hasta que me he visto yo implicada en el tema Matías me parecía un tío estupendo. Ahora ya no tengo trato, porque mi amiga es Ainhoa, pero nuestra relación ha sido estupenda”. Dada la situación, ella cree que tanto ella como él “deberían hacer un pacto de silencio, dejar que los abogados hablen entre ellos, pero no en televisión”.