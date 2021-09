Ainhoa Arteta se separa de Matías Urrea tras dos años de matrimonio

No es el mejor momento para Ainhoa Artera. A los problemas de salud que ha tenido en los últimos tiempos y de los que, afortunadamente se está recuperando, ahora se suma un problema de índole personal. Según ha confirmado la revista Semana, la soprano ha puesto punto final a su matrimonio con Matías Urrea, apenas dos años después de su boda en Cádiz. Tal como recalca la revista, no es la primera vez que la pareja se separa, pero sí parece que esta va a ser la definitiva y así se lo habrían revelado a su entorno más cercano. Aunque el matrimonio se ha dejado ver junto en alguna ocasión, lo cierto es que la situación entre la cantante y Urrea no es buena desde hace algún tiempo.

Al parecer, Arteta tiene la intención de trasladarse de manera definitiva a Bilbao cuando esté plenamente recuperada de las secuelas que arrastra tras su ingreso hospitalario a consecuencia del coronavirus. Será entonces cuando, una vez hayan resuelto todas las cuestiones relacionadas con la separación, anuncien mediante un comunicado la noticia.

Según apuntan en la publicación, ha sido la soprano quien ha tomado la decisión de separarse del militar porque la convivencia resultaba complicada y ella necesita tranquilidad en estos momentos. El objetivo de Matías es empezar a trabajar en la comunicación de empresas y en algunos proyectos de televisión, mientras que la artista está plenamente centrada en su recuperación y sus hijos.

La idea del todavía matrimonio es intentar mantener este complicado momento en un segundo plano, para poder evitar especulaciones y ya anunciar la separación cuando consideren oportuno. Tanto ella como él están centrados en sus vidas y es que no hay que olvidar que la soprano ha pasado por unos meses muy difíciles en lo que respecta a temas de salud.

El pasado mes de agosto, Ainhoa Arteta recibió el alta hospitalaria después de permanecer varias semanas ingresada en un hospital de Sevilla. Ella misma lo anunciaba a través de su perfil en Instagram, con un mensaje de agradecimiento a los profesionales médicos que habían estado pendientes de su cuidado y evolución: “hoy me han dado de alta. Solo puedo decir gracias, gracias y más gracias por salvarme la vida y por todo, desde el trato a la profesionalidad”, escribía la soprano.

Ainhoa y Matías contrajeron matrimonio en el Puerto de Santa María en 2019 después de tres años de relación. Para él, se trataba de su segunda boda, ya que antes estuvo casado y tiene un hijo de once años. En el caso de la artista, Urrea es su cuarto marido. Su primer matrimonio fue con apenas veinticuatro años con su novio de toda la vida, del que se separó cuando se marchó a estudiar canto a Italia y Nueva York. Más adelante, se casó con Dwyane Croft, padre de su hija mayor, Sarah, del que se separó a los cinco años. En 2013 contrajo matrimonio en Fuenterrabía con el jinete Jesús Garmendia, padre de su hijo menor, Iker. Y tres años después ponía fin a su relación hasta la llegada de Matías Urrea quien, hasta ahora, parecía el definitivo.