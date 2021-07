‘Mask Singer’ | Ainhoa Arteta y Bertín Osborne se quitan las máscaras a las puertas de la final

Tras una temporada cargada de emociones y de grandes sorpresas, la segunda edición de ‘Mask Singer’ está cada vez de llegar a su final y de conocer la identidad de la máscara vencedora. Este miércoles, el concurso presentado por Arturo Valls ha elegido a sus cuatro finalistas en un programa cargado de emoción y de risas.

Los protagonistas han sido Cocodrilo, Monstruita, Erizo, Huevo y Plátano, pero también Paella, que ha acudido como invitada estrella de la noche. Lo primero que ha hecho ha sido contar sus pistas: «Aquí está la pella más sabrosa, dispuesta a que se os haga la boca agua. No todas las paellas somos iguales… Os voy a contar, paso a paso, mi receta. Necesito mi tiempo de cocción y si hay algo que me hace especial es que el ‘chup chup’ definitivo lo recibí desde muy pequeña. El segundo paso es muy importante y os diré que, siendo el plató típico español, no he tenido problema en conquistar al mundo entero. Ahora en vez de hamburguesas comen paella. Y el tercero y no menos importante es echar una pizca de sal. Es hablar de sal y me acuerdo del mar».

Tras la máscara invitada Paella se escondía… ¡Ainhoa Arteta (@Ainhoarteta)! 😱 Su ingrediente secreto: ¡una voz espectacular que nos ha dejado sin palabras! 🥘 ¿La habías descubierto? Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSingerSemifinal pic.twitter.com/qysGndiEic — Mask Singer (@MaskSingerA3) July 21, 2021

Después, ha interpretado el tema ‘Dear future husband’, de Meghan Trainor, dejando sin palabras a todo el mundo. Aunque era difícil, los investigadores parecían tener clara su identidad. Javi Ambrossi ha apostado por Arantxa Sánchez Vicario, Calvo por Marta Sánchez, Paz Vega ha opinado que se trataba de Penélope Cruz y José Mota se la ha jugado con Rosario Flores.. Finalmente, tras Paella se encontraba nada menos que ¡Ainhoa Arteta!

Los primeros finalistas

Tras las actuaciones de Erizo, Monstruita y Cocodrilo, el público decidió que Cocodrilo y Monstruita tenían que enfrentarse en el asalto final. La primera vencedora ha sido Monstruita: «¡Estoy más feliz que un regaliz!», ha dicho.