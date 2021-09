Suele ser muy comedida en sus palabras, apuesta por tratar de no meterse en ningún charco pero hay veces que rompe este patrón. Carla Vigo ha demostrado tener carácter hace unas horas cuando ha salido al paso de una fuerte polémica en la que se ha visto envuelta. La sobrina de la reina Letizia lleva semanas soportando comentarios en sus redes sociales donde algunos buscan hacerla daño acusándola de ser discapacitada.

La sobrina de la reina Letizia no ha querido dejar pasar estas opiniones y ha salido al paso. Lo ha hecho con valentía, claridad y mucha contundencia: «Vamos a ver qué obsesión tenéis con llamar a gente discapacitada, ¿no pensáis que podéis hacer daño? Punto uno, yo no lo soy; punto dos, y si lo fuera qué. El que lo es no tiene por qué estar escuchando porque ya lo sabe y si tiene confianza hasta te lo cuenta así que dejar de llamarme discapacitada que no sé de dónde os habéis sacado eso», dice muy enfadada.

Esta fuerte controversia llega en una semana muy importante para ella. Era hace escasas horas cuando se estrenaba como colaboradora de un programa de televisión. Lo hacía de la mano de Nagore Robles en ‘Sobreviviré After Show’, el espacio que se puede ver en Mitele Plus de lunes a jueves a las 15.00 horas.

Su presencia en el plató generó todo una sacudida mediática cuando se supo la noticia. Ella aclaró que no iba a colaborar en otros programas de la casa como ‘Sálvame’ o ‘Socialité’ porque no quiere entrar a formar parte del mundo del corazón. Está por ver en qué grado ha desembarcado en el programa que conduce la presentadora vasca y si su asistencia es habitual o esporádica.

Lo que ya es un hecho es que Carla Vigo arrancó en su debut con fuerza. Vestida con un look en tonos lilas, la influencer se desmarcó con unas declaraciones contra José Antonio Avilés. «Nunca sería él porque es muy mala persona», ha dicho con evidente soltura ante las cámaras.

Ahora se puede disfrutar de ella en televisión, pero Carla tiene claro que quiere dedicarse a la interpretación, mundo en el que ya ha hecho sus primeros pinitos. «Solo he hecho dos trabajos como actriz, pero en uno no cobré», comentó. Además, confesó que «prefiero no contar cuánto he cobrado, pero era un número de 3 cifras». Actualmente, ocupa su tiempo en la televisión, consciente de que las oportunidades en el sector de los actores y las actrices escasean: «Tampoco hay mucho trabajo, entonces estoy a lo que surja», confesó con su naturalidad habitual.

Sobre sus referentes en el cine y la televisión, Carla Vigo dijo que «admiro a muchos actores, pero tienes que ser tú mismo y querer ser mejor». Quién sabe si pronto hace carrera en este ámbito, pero de momento se ha convertido en una tertuliana que da mucho juego en televisión.