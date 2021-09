Sofía Cristo ha sido una de las grandes protagonistas de la última gala de ‘Secret Story’. Noche de emociones la del pasado martes después de que la hija de Ángel Cristo se someta a una curva de la vida que la he hecho acabar bañada en lágrimas. Acompañada de su pizarra, la joven ha ido repasando algunos puntos clave de su vida. Más allá de los abusos sexuales que sufrió con tan solo cinco años, Sofía se abrió en canal sobre otra serie de temas.

La concursante del ‘reality’ ha hecho una introspección para traer a la actualidad su historia de amor con Nagore Robles. Ambas mantuvieron un romance que dio sus primeros pasos en ‘Acorralados’, también conocido como ‘La Granja de los Famosos’, en el año 2011. De allí salieron muy enamoradas y dispuestas a comerse el mundo, pero todo se truncó.

No obstante, su primera toma de contacto fue en otro concurso de telerrealidad. Así lo explica la propia Sofía Cristo: «La conozco después del reality ‘El Reencuentro’. El comienzo de la relación fue maravilloso, como Disney, éramos muy felices. Yo estaba muy enamorada, quiero pensar que ella también lo estuvo de mí. Y si no, no pasa nada. Recuerdo esa parte como increíble, lo pasábamos muy bien. ¡Y alegría!», comienza diciendo.

Su cuesta abajo comenzó por culpa de la tendencia ociosa de Sofía, entendida como algo negativo: «Pero muchas veces la gente sigue de cachondeo y otras no pueden parar, y dentro de mis cachondeos yo era un poco loca, ella tenía muchísimo carácter y antes de dejarlo, aunque yo hice cositas, ella era muy dura conmigo también».

Tras un tiempo distanciadas, ambas pudieron salvaguardar una bonita relación de amistad: «Ahora…ha quedado algo muy bonito pero desde que se fue mi amiga Pipi, que era el nexo de unión, ya no tenemos esa relación. La guardo en un lugar bonito porque ella me hizo muy feliz, jamás diré nada malo de Nagore aunque en algunos momentos pueda pensar que yo no tengo la culpa de todo».

Sofía Cristo vivió un momento muy bajo. Las sustancias tóxicas la minimizaron y necesitó reconstruirse desde cero. Así lo recuerda ella: «Entro en rehabilitación, allí pasan cosas… No sabía a qué me enfrentaba, que era dejar la droga para toda la vida. Me recupero y descubro una nueva vida, veo una ilusión, a tener una vida de verdad, a ser feliz de una manera real». Dentro de ese proceso, abrazar la fe fue su salvavidas: «La recuperación me da un encuentro con la espiritualidad, con Dios, porque soy cristiana, pero aquí tengo un amor. Es lo más grande que me pasa en estos años, encontrarme y tener a Jesús todos los días en mi corazón».

El alegato más duro de Sofía Cristo

La curva de la vida fue tremendamente emotiva, pero tuvo momentos muy duros, como cuando contó que había sufrido abusos sexuales, algo que Bárbara Rey desconocía: «Estamos viviendo con mi madre en la casa y en ese salón naranja, un día una persona, no puedo decir quién ni lo voy a decir nunca, con 5 años sufro abusos sexuales de esa persona. Pero no sabía qua era eso hasta que fui creciendo. Nunca fui consciente de si eso me ha podido afectar hasta que he sido más mayor .Nunca se lo conté a mi madre ni a mi hermano, porque es una persona muy allegada a nosotros», contó Sofía Cristo.