Nagore Robles ha contado en ‘Sobreviviré. After show’ una experiencia personal que recuerda con amargura y que la marcó de por vida. La temática del debate era la salud mental y cómo la terapia ha influido positivamente en los colaboradores del espacio de MiTele plus. La de Basauri ha recordado cómo afrontó la muerte de una de sus mejores amigas y la manera en la que consiguió salir adelante. ¿En quién se refugió?

La pareja de Sandra Barneda ha explicado con pelos y señales el que para ella ha sido momento más duro de su vida. «Me ocurrió algo. Mi mejor, amiga, que era como mi madre, mi pareja, mi hermana, mi todo, fue diagnosticada de cáncer. Estuve a su lado cada día, era un motivo para…», ha empezado diciendo sin evitar que las lágrimas empezaran a brotar por su rostro. «Ella me decía ‘si supieras la luz que me das’ y yo la veía súper enfermita y decía:’ si supieras la vida que me estás dando’. Es la relación más importante que he tenido en mi vida. Fue una enfermedad muy larga, fueron seis años. Después de muchas operaciones en el doce de octubre, nos dicen que poco más se puede hacer…», explica.

La presentadora ha recordado cómo fue «el último viaje» que hicieron juntas: «Fue maravilloso, fue una despedida muy bonita. A la vuelta de ese viaje yo iba a casa destrozada pero nunca le mostré a ella como estaba. Llegaba a casa con mi chica y me rompía. Ella me decía, no puedes acabar así porque acabarás rota. Llegué de ese viaje y me dijo: ‘tengo un regalo para ti», narraba. «Fuimos a casa de una amiga y salió una bolita pequeñita. Era mi perro Nash. Me salvó la vida. Yo decía: ¿Cómo me voy a ocupar ahora de un perro? Cuánto bien pueden hacer, cuánto amor dan, son como ángeles en la tierra. Es increíble cómo pueden querernos tanto y darnos tanto. A parte de mi terapeuta, Nash me salvó la vida. Y ahí se queda la historia porque…», avanza.

Pero a veces la vida da dos de cal y una de arena o viceversa. Fue el caso de Nagore Robles: «Mi amiga falleció el día de mi cumpleaños mientras presentaba ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Fue un día muy duro. Ahí conecté tanto con la tristeza que comencé una terapia muy dura pero muy bonita. Yo siempre aconsejo a todo el mundo que haga terapia», finalizó, visiblemente emocionada.

Nagore Robles siempre ha sido una persona muy sincera con sus sentimientos. Nunca ha tenido problemas en hacer público lo que pasa por su cabeza y lo que su corazón le dice. Una buena muestra son los mensajes de amor que le dedica a Sandra Barneda en redes sociales: «Sigo poniéndome nerviosa cuando veo tu nombre en mi pantalla, aún me acelero cuando te pienso, me sonrojo siempre que me miras. Cada que recibo tus mensajes sonrío y sigo contando los días para abrazarte y no soltarte. Te echo de menos, mi diosa de las hogueras», le escribía hace algunas semanas.