El mundo del cine, el teatro y la televisión está consternado tras conocerse la triste e inesperada noticia de la repentina muerte de Verónica Forqué. La actriz de 66 años fue encontrada sin vida en su casa en Madrid este lunes por la mañana y todavía no han trascendido detalles en torno a este trágico suceso. Han sido muchas las personalidades que han mandado mensajes de cariño y admiración hacia la intérprete a través de las redes sociales. Forqué era uno de los rostros más conocidos de la escena de nuestro país, ganadora de cuatro Premios Goya y con una dilatada carrera en la que interpretó todo tipo de papeles, muestra clara de su vis cómica y su versatilidad. Sin embargo, los últimos tiempos no habían sido fáciles para ella. De hecho, tuvo que abandonar su reciente participación en el talent culinario MasterChef Celebrity porque “estaba agotada y no podía más”, revelaba a los jueces del programa.

Una de las personas que más cerca ha estado de la artista en sus últimas semanas de vida ha sido el diseñador Eduardo Navarrete. El modista está destrozado por la muerte de la actriz, que para él era su gran amiga. Navarrete se ha pronunciado en exclusiva para las cámaras de la agencia Gtres y ha explicado que habló con ella el día anterior y que le comentó que no se encontraba bien de ánimo.

Eduardo está absolutamente desolado por los acontecimientos: “un día muy duro, muy triste, muy triste. Quién se iba a esperar esto. Ha sido horroroso. Enseguida han empezado a llamarme los compañeros, todo el mundo dándome el pésame y la verdad que es una noticia, estoy destrozado”, ha dicho el modista.

Todavía le cuesta creerse lo que ha ocurrido: “la verdad que no. Más que nada porque no paro de darle vueltas todo el día a una cosa. Ella me escribió ayer. Yo le dije de comer el sábado y me contestó que no, que no se encontraba bien de ánimo. Y sigo todo el día pensando… y si la hubiera llamado, si la hubiera llamado, si la hubiera llamado y… , la verdad que estoy destrozado”, comenta con la voz entrecortada.

A pesar de lo duro de estos momentos, Navarrete prefiere quedarse con los buenos recuerdos que guarda de ella, como, por ejemplo, el reciente desfile en el que Verónica Forqué participó junto a él: “ese es el recuerdo que yo me quedo, que me hizo ese favor porque ella al principio no quería. Luego me dijo llámame más adelante, la llamé, me dijo lo voy a hacer por ti y ya está. Y yo lo que quiero es que la gente se quede con el recuerdo de lo que ella es, de lo que ella ha sido. Una actriz de quitarse el sombrero, se le llenaba la boca hablando del teatro, le encantaba el teatro y ya está”, ha recalcado.