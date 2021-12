La muerte de Verónica Forqué ha supuesto duro golpe de encajar para toda la familia del mundo de la interpretación. Pero no solo sus compañeros de profesión se han manifestado sino que personajes públicos de diversos ámbitos han querido mostrar su tristeza y pésame por la tragedia acaecida este lunes 13 de diciembre. Una ola de reacciones al fallecimiento ha inundado la red desde que se ha producido la noticia, minutos antes de las 13:00 horas de la tarde, buena prueba de que la madrileña era una de las actrices más respetadas pero también más queridas del espectáculo.

Toñi Moreno había coincidido con ella no hace mucho y no ha podido evitar mostrar su incredulidad: «No puedo creerlo de verdad. Te voy a echar tanto de menos amiga mía !!!! Tú sonrisa eterna , tú desorden maravilloso, tu mirada de niña eterna. Qué día más triste para la cultura y para quienes te quisimos mucho». Unas horas después ha intervenido en Sálvame por teléfono, donde ha mostrado cierto enfado por cómo se ha dado la situación.

Otro de los rostros conocidos que ha tenido bastante contacto con Verónica Forqué ha sido Terelu Campos. Ambas han compartido las cocinas de MasterChef Celebrity, donde la actriz ejerció de gran apoyo de la colaboradora televisiva. Es por eso que la hija de María Teresa Campos muestra su gratitud en su despedida: «Desolada por tu pérdida, y q suerte y afortunada me siento porque la vida te pusiera en mi camino. He recibido tanto amor de ti, tantas palabras bonitas, y q generosa has sido con todas las cosas q me decías de mi hija. Siempre serás una grande entre las grandes! Te quiero amiga, serás una estrella en el cielo para poderte ver. 💔», ha escrito.

Otro que coincidió con Forqué en el talent culinario de TVE fue Eduardo Navarrete. Además, el diseñador habló con ella tan solo unas horas antes de su muerte. No podía ocultar su llanto: «Y pensar que ayer estaba hablando contigo … 🖤 pero por qué? … ADIÓS amiga LOVE U !!!», publicaba.

El gran salto en el cine de Verónica Forqué lo dio gracias a Pedro Almodóvar. El cineasta manchego confió en ella en Kika y no se equivocó. Hoy, el cineasta manchego se despide de ella con pesadumbre: «El vacío que deja en nuestras vidas y nuestro cine es irrecuperable. Se ha ido una actriz extraordinaria y una persona insustituible con la que tuvimos el honor de trabajar y compartir vida. Buen viaje, Verónica».

Antonio Banderas también ha trabajado junto a la hija de José María Forqué, en Bajarse al moro y Matador. El malagueño ha lamentado la pérdida: «Adiós a Verónica Forqué. Trabajé hace años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera». A continuación, recopilamos algunas de las reacciones de la sociedad a la muerte de la actriz, hallada sin vida en su domicilio.

Adiós a Verónica Forqué. Trabajé hace años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera. D.E.P. pic.twitter.com/x3KYqYDJii — Antonio Banderas (@antoniobanderas) December 13, 2021

Juanma Castaño, ganador de ‘MasterChef Celebrity 6’

Máximo Huerta

Verónica Forqué. Estoy en shock. Que tristeza más grande. 💔 — Máximo Huerta 🌿 (@maximohuerta) December 13, 2021

Academia de Cine

Alejandro Sanz

Mi beso al cielo para ti querida Verónica.

Un abrazo a todos los suyos 🙏 DEP — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) December 13, 2021

Jordi Cruz

Eduardo Noriega

‘La que se avecina’