El mundo del cine y la televisión está de luto. Esta mañana se conocía la triste noticia del fallecimiento de Verónica Forqué a los 66 años. La veterana actriz era encontrada muerta en su domicilio en Madrid poco después del mediodía, sin signos de violencia y sin indicios de la participación de terceras personas. A pesar de que los servicios de emergencia se han desplazado hasta su casa, nada han podido hacer por salvar la vida de la intérprete, uno de los rostros imprescindibles del panorama nacional. Por el momento, no han trascendido más detalles en torno a la muerte de la artista.

Sin embargo, los últimos tiempos no habían sido fáciles para la actriz. Forqué había sido una de las participantes de la última edición del talent culinario de Televisión Española, MasterChef Celebrity, pero no concluyó el certamen, a pesar de que era una de las favoritas. En una de las emisiones, envió un mensaje a Pepe Rodríguez anunciando que estaba agotada, que no podía más. “Estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba del cocinado de equipos me agobié. Yo no soy de tirar la toalla pero esta vez hay que ser humilde y decir no puedo más. Me quito el delantal,pero por un rato, en la final volveré a aplaudir en la grada. No puedo más”, dijo. En aquel momento, Forqué era una de las preferidas por la audiencia, gracias a su desparpajo, simpatía y arrojo, además del esfuerzo con el que se entregó al concurso, que, finalmente, acabó por pasarle factura a nivel físico y emocional.

Una retirada, en principio temporal, que se tornó definitiva, ya que terminó por colgar el delantal. Tanto es así que, en la despedida con sus compañeros aseguró que “su cuerpo había dicho basta”. Nadie habría podido imaginar entonces que pocas semanas después tendría lugar este trágico acontecimiento.

La REINA bajando para dar la aprobación de que las cosas se están haciendo como deben hacerse #MCCelebrity pic.twitter.com/dFzwhkPuL3 — MasterChef (@MasterChef_es) November 30, 2021

Su última aparición pública fue el pasado 29 noviembre, apenas dos días antes de su cumpleaños. Sonriente y tranquila, Verónica Forqué regresaba al plató y se reencontraba con los que habían sido sus compañeros. Una esperada vuelta en la que la intérprete deslumbró y se convirtió en la gran protagonista cuando Pepe Rodríguez le pidió que le acompañara para probar los platos que estaban elaborando sus compañeros. Ella incluso aseguró que le gustaría que ganasen tanto Juanma Castaño como Miki Nadal, algo que finalmente ocurrió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eduardo Navarrete (@eduardonavarreteshop)

En la reciente presentación de nueva colección del diseñador Eduardo Navarrete, su gran amigo dentro de las cocinas del programa, la intérprete aclaró los motivos de su abandono y aseguró que no se arrepentía: “abandoné por circunstancias de la vida. No podía más”, recalcó. Aún así, dejó claro que no le importaría «repetir la experiencia», ya que se había divertido mucho: “es agotador pero he conocido gente estupenda”, aseguró.