Chelo García-Cortés reaparece, tras su operación de radio, con optimismo y mirando hacia el futuro

Después de la tormenta siempre sale el sol, y si no, que se lo digan a Chelo García-Cortés. Nada más empezar la Sálvame Fashion Week, la colaboradora tropezaba y se rompía el radio, siguiendo así la estela de su compañera, Belén Esteban, que semanas antes se fracturaba tibia y peroné en el mismo plató, viéndose obligadas a ser intervenidas quirúrgicamente por el mismo doctor.

En el caso de Chelo todo ha sido mucho más fácil que en el de la conocida como “princesa del pueblo”, ya que la periodista recibió el alta hospitalaria rápidamente y ahora solo le queda guardar reposo hasta que las aguas vuelvan a su cauce y vuelva a vivir su día a día con total normalidad. Unos momentos en los que contará con el apoyo de Marta, su compañera de vida, con quien ha sido vista durante esta misma mañana y ha dejado entrever que todo está saliendo según lo previsto: “Estoy contenta, ha sido solo una rotura de radio”, decía, con humor e intentando quitar hierro al asunto en la mayor medida de lo posible. Por si fuera poco, ha contado con la ayuda de grandes profesionales sanitarios en esa zona en concreto: “Me ha tocado uno de los grandes en muñeca, que es el mismo cirujano que operó a Belén, y todo el equipo se ha portado maravillosamente bien”, admitía, muy agradecida a todo el equipo que hizo que su intervención fuera un éxito.

Pese a todo lo sucedido, Chelo ya tiene la mirada puesta en su futuro laboral, el cual espera retomar lo antes posible: “Estoy feliz porque ya ha pasado el susto (…) Quiero dar las gracias a todos mis compañeros y a la prensa. Estamos aquí otra vez. No voy a estar meses con la escayola, el martes vuelvo a Madrid a que me hagan la primera revisión y supongo que me colocarán lo que lleva Lydia”, zanjaba, dejando entrever que lo peor ya ha pasado y ahora solo vienen tiempos de evolución, en los cuales estará Marta a su lado para soportar las quejas que pudiera llegar a tener la colaboradora: “No soy mala enferma. Me da miedo si veo la sangre… Soy un poco aprensiva”.

Aunque han pasado ya varios días desde que tuvo lugar la exitosa Sálvame Fashion Week, García-Cortes aún guarda un recuerdo agridulce de la noche: “Me enfadé porque no esperaba caerme descalza”, admitía, desvelando además las muchas ganas que tenía de desfilar: “Además me habían subido la moral porque me habían dicho que me quedaba muy bien el mono”. No obstante, no considera que los trabajadores de Sálvame estén pasando por algo parecido a una maldición: “Yo no creo en esas cosas. Sé por dónde van, pero no creo. Tenemos mala rachita las chicas…”, sentenciaba, aclarando así que considera que lo sucedido a ella y a Belén con escasas semanas de diferencia no es algo que crea que puede volver a repetirse porque el plató de Telecinco tenga alguna maldición entre sus paredes.