Chelo García-Cortés ha sido operada con éxito tras su caída en directo

Se cumple una semana desde que Chelo García-Cortés viviera un trágico momento en directo. Después de semanas, muy ilusionada y preparándose, nada más comenzar la Sálvame Fashion Week tuvo un resbalón que no le dio importancia en el momento. Como buena profesional, terminó la coreografía que tenía ensayada con sus compañeros y alertó de que algo no iba del todo bien. Fue entonces, cuando los servicios sanitarios fueron a ver qué es lo que le ocurría a la periodista. Tras realizarla un examen superficial, el profesional tomó la decisión de llevar en ambulancia a la colaboradora al hospital más cercano para que le realizaran una placa.

Durante la emisión del espectáculo de moda, conducido por Jorge Javier Vázquez, Carmen Lomana indicó que Chelo se había roto “el radio” y que le estaban “escayolando”. Después de una semana ha sido operada con éxito tal y como han revelado este 1 de junio en Sálvame. Sergi Ferré, que se encontraba en las inmediaciones del centro hospitalario donde se encuentra la contertuliana, ha explicado que la intervención “ha ido muy bien”.

“La intervención ha sido esta mañana y ha sido larga”, ha añadido después. “He estado hablando con Marta, la pareja de Chelo, que no se ha separado de ella ni un solo segundo”, ha indicado el reportero. Según Marta, Chelo estaba muy nerviosa porque le asustaba la operación. “Ya ha pasado a planta. Está tranquila, eso sí tenía una pequeña inflamación en un dedo y tenía bastantes molestias. Ahora le estaban dando medicación porque tenía muchos dolores. En principio, mañana tiene previsto que pase el cirujano y será el que valore si recibe el alta nuestra compañera”, ha expresado Sergi.

La reaparición de Chelo tras la caída

El pasado 27 de mayo, Chelo intervenía en el programa en el que trabaja para agradecer todo el apoyo recibido después de que sufriera ese accidente. «Quiero daros las gracias a todos. Bueno, primero quiero contaros que estoy cabreada por la caída, pero muy contenta porque todos vosotros no habéis parado de mandarme mensajes preocupándoos por mí, de verdad, os quiero mucho», expresó muy emocionada.

«En el vídeo lo habéis reflejado. Yo espero que vuelva a haber otra Fashion Week y que yo pueda demostrar que puedo estar. Tenía muchísima ilusión porque en esta ocasión me sentía muy segura de mí misma, habló físicamente y, vosotras compañeras me vais a entender. Las anteriores Semanas de la Moda yo estaba como más rellenita…», comentó después de que el formato emitiera un clip contando su caída. Durante la conversación, la exconcursante de Supervivientes se mostró muy emocionada. «Pues mira, emocionalmente es un fastidio porque tengo muchas ganas de seguir con vosotros… El trabajo me sirve para mirar hacia adelante y, sobre todo porque me encontraba muy bien. Yo quería demostrar que a pesar de la edad que tengo, se puede dejar de ser gruñona por eso me he portado tan bien», dijo con lágrimas en los ojos. Ahora, después de pasar por la mesa de operaciones, queda esperar ver cuándo se incorporará de nuevo al formato que tantas alegrías le ha dado.