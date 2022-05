En medio de la polémica por la guerra abierta entre Marta Riesco y Rocío Carrasco por la presunta llamada entre ambas que la periodista asegura que se produjo, Jorge Javier Vázquez se ha sentado con la revista Lecturas para hacer balance de la situación cuando se cumple un año de la emisión de la docuserie sobre la hija de Rocío Jurado. Un impactante testimonio en el que Rocío Carrasco habló a corazón abierto tras un cuarto de siglo de silencio y destapó la difícil situación que vivió junto a Antonio David Flores.

En su análisis de la situación, Jorge Javier mantiene que “ha sucecido todo lo que estaba previsto”. Según recalca, en un principio, las declaraciones de Rocío Carrasco generaron un fuerte cataclismo y división de opiniones, pero ahora “su testimonio se va asentando”. El presentador asegura que ve a Rocío Carrasco “mejor que nunca”. “Es una mujer en proceso de recuperación y con ganas de vivir, que es lo importante”, mantiene. Jorge Javier ha insistido en que estará siempre al lado de Rocío Carrasco. “No sé si esto me va a pasar factura profesional, pero si así fuera, la acepto, porque volvería a hacer lo mismo”, ha declarado.

Las declaraciones de Rocío Carrasco en la docuserie han provocado una mayor exposición por parte de los Flores, para contrarrestar el interés mediático de la hija de Rocío Jurado. Con ellos, el presentador se ha mostrado muy crítico, sobre todo, con Rocío Flores: “yo no creo que Antonio David hable por boca de Rocío Flores, creo que Rocío es una versión corregida y aumentada de su padre”, ha sentenciado. “Rocío Flores es una mujer profundamente manipuladora. A mí me la coló. La Rocío Flores que yo conocí en GH VIP era aparentemente vulnerable, pero ya en algún debate demostró parte de su carácter”, ha dicho. “Tiene una soberbia muy marcada y una tendencia a perdonar la vida a todos aquellos que no están de acuerdo con ella, incluso a tratarlos con desprecio”, ha comentado.

Jorge ha reconocido que, a raíz de la participación de Rocío Flores en Supervivientes, llegó a comentar a Rocío Carrasco que tenía que llamar a su hija, aunque ella se mantuvo en silencio. “Ahora lo entiendo. Rocío Flores sigue machacando a su madre en cuanto tiene la oportunidad. No ha demostrado un mínimo de piedad hacia ella”, asegura. Sobre el interés mediático que genera Rocío Flores, el presentador la ha comparado con Isabel Pantoja: “solo funciona cuando está enfadada. Yo si fuera ella empezaría a preocuparme por mi futuro televisivo”.

Según mantiene, Rocío Flores es más inteligente que su padre y tiene una mayor capacidad para “controlar las apariciones públicas de esta empresa familiar”. Precisamente por este motivo, el presentador asegura que está molesta con Olga Moreno, que en sus recientes entrevistas ha demostrado cierta independencia. En relación a esto, Jorge Javier considera que las declaraciones de Olga Moreno y, sobre todo, el titular, ha sido poco acertado. La todavía mujer de Antonio David Flores se presenta como una víctima, mientras que Vázquez recalca que ha sido “cómplice necesaria de la destrucción de Rocío Carrasco durante más de veinte años”. No obstante, comenta que en un principio llegó a pensar que Olga había sido una víctima más de Antonio David Flores. “Fue cómplice necesaria”. Es más, mantiene que recuerda perfectamente algunas de las mentiras que ha contado a lo largo de este tiempo, como el episodio sobre el ingreso de David Flores.

El presentador pone en duda que Olga haya sido un buen apoyo para los hijos de Rocío Carrasco: “una persona siempre tiene que intentar favorecer la comunicación entre madre e hija y ella no lo ha hecho”, recalca. “Ya va siendo hora de que empecemos a entender que Olga Moreno no es aquello que nos han intentado vender durante tantos años”. Jorge Javier también ha comentado la situación de Rocío Flores y Manuel Bedmar: “yo creo que no le conviene al negocio”.

Sobre el exmarido de Rocío Carrasco, el presentador se ha mostrado muy tajante: “Antonio David es una máquina de hacer daño y jamás se arrepiente de ello. Jamás da un paso atrás”, ha comentado. “El día que anunciamos en el programa que se iba a emitir la docuserie de Rocío Carrasco, su única preocupación era negociar una exclusiva con una revista y luego sentarse en el Deluxe”.

En cuanto a la relación entre Marta Riesco y Antonio David Flores, el presentador considera que “Antonio David no se distingue especialmente por su capacidad de amar”. Tampoco considera que Marta Riesco lo que está es enamorada de él, sino que ha encontrado “la horma de su zapato”. “Me he encontrado una persona tan manipuladora como él, que al principio puede tener cierta gracia, pero me he dado cuenta de que puede llegar a convertirse en una persona muy peligrosa”, ha asegurado. Jorge Javier ha sido tajante con la periodista: “no es un alma cándida, creo que se retroalimentan entre ambos”.

En lo que respecta a la posible condena del exmarido de Rocío Carrasco por alzamiento de bienes, Jorge Javier declara que no tiene dudas de que Marta Riesco seguirá a su lado: “hará directos desde la puerta. Es más, creo que Marta Riesco solo aguanta con Antonio David por saber si acaba en la cárcel. El día que le diga que a lo mejor no va a la cárcel, le deja”, ha comentado el presentador, convencido de que la imagen de la periodista está muy deteriorada en estos momentos.