Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco, candado en la boca a ‘la novia del ser’

Rocío Carrasco rompe su silencio. Después de que Marta Riesco sacara a la luz una información sobre una llamada recibida con Luis Pliego y la hija de la más grande como remitentes, ha sido ahora cuando la ex de Antonio David Flores ha tomado la palabra para explicar su versión. Lo ha hecho durante la emisión de Sálvame, programa en el que ya desvelaron el pasado día 2 que la madre de Rocío Flores tenía intención de confesar al detalle cómo sucedieron los hechos que la periodista de El Programa de Ana Rosa se ha encargado de detallar en los últimos días.

A primera hora de la tarde, el programa se encargaba de admitir que Rocío Carrasco había llevado a las inmediaciones de Telecinco un pendrive que contaba con las imágenes del restaurante donde se celebró la famosa comida que acabó siendo el tema más comentado del panorama social nacional. Y es que, ahí fue cuando, según la ahora novia de Antonio David, el director de Lecturas y Rocío se pusieron en contacto con la comunicadora para ofrecerle participar en el homenaje a Rocío Jurado celebrado en el WiZink Center el pasado 8 de marzo. Una oportunidad profesional que a Riesco el resultó un tanto extraña, más aún teniendo en cuenta que se encontraba en un momento muy doloroso con respecto a su relación con el exguardia civil.

En primer lugar, era Jorge Javier Vázquez quien se presentaba en el lugar de los hechos para recoger a Rocío Carrasco, quien se encontraba en el interior del restaurante para hablar sobre todo lo acontecido. Como no podía ser de otra manera, el presentador ha aprovechado para lanzar un dardo hacia Riesco que no ha pasado desapercibido: “La persona que sale en la tele es un peón”, apuntaba, dejando entrever que la periodista está siguiendo únicamente un guion impuesto por Antonio David que la hija de Pedro Carrasco estaba dispuesta a desmontar en ese preciso instante.

Con un tono de voz claro y contundente, Rocío Carrasco aparecía en pantalla para contar todo lo sucedido en el restaurante: “Yo todo lo que digo lo puedo demostrar”, aseguraba, dejando entrever que la tarde traería muchas sorpresas. Y es que, la colaboradora se ha encargado de recrear punto por punto la situación, aseverando que Marta Riesco fue la que se puso en contacto con Luis Pliego y que ella en ningún momento formó parte de la conversación.

Por si fuera poco, Carrasco no ha tenido reparo alguno en atacar a la novia de su exmarido por su actitud mediática en los últimos meses: “Es la novia digna del ser”. Unas palabras que además ha acompañado con cierto dolor sobre el futuro que le augura a Marta Riesco: “A mí en el fondo me da pena, pero llevo veinte años teniéndome que defender de cosas como la de hoy, cuestiones que no tienen ningún tipo de veracidad”. Y es que, Rocío se ha mostrado muy dolorida por las declaraciones hechas por la periodista: “El maltrato que el ser ejerce sobre mí no cesa, porque tiene a quien lo ejerce por él. El ser no se ha ido de Telecinco, está más presente que nunca”, decía, para posteriormente arremeter contra la comunicadora: “Tendrían que ponerte un candado en la boca para que no mientas”.

Jorge Javier entona el mea culpa

Además de haber apoyado en todo momento a Rocío Carrasco en su vuelta a la televisión, Jorge Javier Vázquez ha estado junto a la hija de la más grande cuando ésta se ha sentido atacada tanto por Marta Riesco como por el que fuera su marido. De hecho, ha criticado duramente a algunos programas de su cadena a la hora de dar voz a testimonios, a su juicio erróneos, como el de la periodista. El presentador considera que ha aprendido mucho a raíz de la emisión de la docuserie de Rocío, contar la verdad para seguir viva, algo que pensaba que también les había ocurrido a algunos de sus compañeros.

Llegada a plató

Poco después de las seis de la tarde, Jorge Javier y Rocío Carrasco llegaban al plató de Sálvame para poner los puntos sobre las íes. En primer lugar, el programa se ha encargado de poner las imágenes a la hija de Rocío Jurado en las que Marta Riesco hablaba esta misma mañana sobre ella, algo de lo que la pareja de Fidel Albiac ha querido hablar: “La que he llorado he sido yo cuestionándome como madre y como víctima de violencia de género. Eres mala y mentirosa”, zanjaba. Unas durísimas declaraciones con remitente directo que no han quedado ahí, ya que además, Rocío ha dejado entrever que está dispuesta a llegar más allá con esta historia: “Al haber cruzado esa línea, puede que utilice un procedimiento judicial”, indicaba, haciendo hincapié en que la periodista es “la vocera del ser”.

En un intento por responder todas y cada una de las cuestiones de la novia de Antonio David en El Programa de Ana Rosa, Rocío ha querido dejarlo claro: “No me río de nadie, me puedo reír de una situación, no de una persona. No me retes más, no sigas usando una mentira para ejercer violencia sobre mí. Te estás equivocando, y te estás equivocando mucho. Lo que opino sobre ti me lo voy a reservar, pero nunca estarías cantando en un homenaje a mi madre”, sentenciaba, muy contundente y aclarando que en ningún momento ha tenido intención de invitar a Riesco al concierto de Madrid.

