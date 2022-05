Joaquín Prat se vuelca con Marta Riesco tras su polémica llamada con Rocío Carrasco

Marta Riesco ha vuelto a la carga. Después de haber destapado la llamada telefónica que mantuvo con Rocío Carrasco y el director de Lecturas, Luis Pliego, la periodista ha vuelto a reaparecer en El Programa de Ana Rosa para seguir dando más detalles sobre un bombazo que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Lo ha hecho desde Sevilla, donde se encuentra cubriendo la Feria de Abril pese a todo el revuelo que se está formando en torno a ella.

Cuando Joaquín Prat la ha dado paso, la comunicadora no ha podido evitar romperse a llorar en directo a la hora de recordar los numerosos ataques que ha recibido por haber sacado a la luz su conversación telefónica con la hija de la más grande. Pero unos minutos después, Marta ha reunido fuerzas para expresar cómo se siente por todo lo sucedido: “Me parece denigrante que se esté diciendo que se están cachondeando de mí. Me parece denigrante que una persona que diga que ha sido maltratada, llame ahora a la pareja de su maltratador”, explicaba, dejando entrever que la actitud de Rocío Carrasco no estaría siendo del todo buena, más aún teniendo en cuenta que, cuando tuvo lugar la famosa llamada, Riesco no estaba en su mejor momento sentimental junto a Antonio David Flores.

Por si fuera poco, la colaboradora de Ya son las ocho también ha querido hacer hincapié en su valentía a la hora de confirmar que esta conversación tuvo lugar, algo que no hicieron los aludidos: “La información se sabe porque Marta Riesco la destapa, me están intentando dejar de loca y ridiculizarme. De mí no se ríe nadie, estaré llorando, pero sigo trabajando”, apuntaba. Aún así, la comunicadora sigue buscando respuestas a la intención de Pliego y Carrasco de ponerse en contacto con ella: “Por qué en una comida un director de una revista decide llamarme, qué pretendían y por qué se estaban riendo de mí. Necesito que se responda a todas las preguntas, independientemente de que quieran quitar el foco. Yo hablé en altavoz con Rocío Carrasco. Ellos han ido incorporando elementos, pero yo solo sabía que estaban Luis Pliego y Rocío Carrasco, nunca he cambiado la versión”, señalaba, echando sobre todo la culpa de su malestar al director de Lecturas: “Luis Pliego ha puesto en Twitter mi número de teléfono, y estoy en un programa libre donde no se me dice lo que tengo que decir. Sigo manteniendo mi versión hasta el final. Yo dije que no me parece bien quedar con ella porque las razones son evidentes”.

Con respecto a todo lo sucedido, el propio Joaquín Prat ha querido dar su opinión, brindando en todo momento apoyo a Marta Riesco y considerando muy injusta la actitud de Rocío Carrasco y Luis Pliego, si lo que querían era “cachondearse” de la colaboradora: “No consigo entender el jueguecito”. Unas palabras que la periodista ha agradecido de corazón, más aún por las numerosas críticas que ha recibido a raíz de su relación con Antonio David Flores.

¿Encuentro con Olga Moreno?

Es muy probable también que Marta Riesco tenga oportunidad de cruzarse con Olga Moreno en Sevilla durante estos días. La ex de Antonio David es una fiel seguidora de la Feria, razón por la que no se la ha perdido, aunque tanto una como otra prefieren que ese encuentro no tenga lugar: “A mí nada me sorprende, así que seguramente me la encuentre hoy”, apuntaba. Aún así, ha dejado claro que espera que las aguas vuelvan a su cauce muy pronto: “Estoy muy feliz de que ella esté bien, estaba guapísima, me alegro de que esté todo superándose”.