Tras romper su silencio dando una exclusiva seis meses después de que Antonio David Flores le comunicase su intención de romper su matrimonio, Olga Moreno ha roto también su hermetismo. La empresaria, que hace poco se abría una cuenta de Instagram y donde no suele dar muchas declaraciones, ha utilizado este canal y su repercusión para dar un golpe en la mesa. Así, clara y concisa, ha querido reafirmarse en sus declaraciones y subrayar en fosforito que no ha mentido en ningún momento.

“No cambio ni un punto ni una coma de esta entrevista, estas son mis vivencias y sentimientos”, ha comenzado escribiendo en un post acompañado por la fotografía de la portada de Semana. “Yo nunca miento”, ha zanjado. Además, la sevillana, que no está pasando una de las mejores etapas de su vida, ha pedido perdón a quien haya podido ofender: “Si hay alguien que le ha podido molestar, pido disculpas, pero esa es mi vida”. Una declaración de intenciones que ha sido muy aplaudida por sus más de 80 mil seguidores, que no han dudado en mostrar su apoyo y su cariño hacia la empresaria, quien siempre ha estado muy agradecida con la Marea Azul que tanto la ha apoyado en las peores ocasiones.

Tras medio año alejada del foco mediático y sin cruzar palabra alguna con los medios de comunicación, Olga Moreno rompía su silencio y daba una exclusiva para la revista Semana donde relataba el dolor sufrido tras su distanciamiento del exguardia civil. “Cuando mi marido pronuncia la palabra separación me rompo por completo. En mi mente nunca había cabido esa posibilidad”, expresaba. La que fuera mujer de Antonio David se pronunciaba públicamente con la intención de defenderlo como padre y persona, pero sin olvidar la decepción que este la ha provocado como marido. Una entrevista muy esperada y cargada de confesiones, en la que la empresaria contaba cómo ella había luchado hasta el último momento. “He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra”, declaraba para el magazine haciendo referencia a la figura de Marta Riesco. Aunque la actitud de Antonio David le causó un enorme dolor, ella ha intentado hacer de tripas corazón por su familia y sus hijos, manteniendo así una relación cordial con el padre de su hija. “Nadie va a amar nunca a Antonio David como yo lo he hecho”, declaraba. Aún con todas, la sevillana sigue afrontando este varapalo, que ella misma considera no merecerse: “No me merezco lo que ha hecho y creo que me he portado muy bien como para esto. Se me cayó una venda porque yo he estado muy enamorada”.

Una entrevista que creó infinidad de reacciones, entre ellas la de Rocío Flores, que se mostró muy decepcionada con la empresaria tras su exclusiva, desconociendo por completo saber que esta había roto su silencio. “Estoy súper decepcionada por la manera en que se ha hecho todo”, admitió tajantemente la hija del exguardia civil. “El cumpleaños de mi padre se celebra el domingo, la persona que organiza ese cumpleaños soy yo tanto con mis hermanos, como con mi pareja y mi abuela. Era una sorpresa y la sorpresa me la llevé yo”, continuó relatando. Pero su testimonio no quedó ahí, pues explicó cómo Olga se presentó en la fiesta de su padre cuando no se esperaba su llegada: “Mi padre no sabe el contenido de esta revista, pero el mismo día del cumpleaños yo llamo a mi casa para preguntar a mis hermanos cómo íbamos a gestionar lo de ir al cumpleaños, y Olga se pone al teléfono diciendo que ella también va a ir, pero no la había invitado”. Sus declaraciones terminaban mostrando su dolor hacia una de las personas más importantes de su vida: “Siempre que se me ha necesitado, yo he estado ahí. He estado con ella desde el minuto 0. No me duele lo que ha contado, sino la manera que ha habido de hacer las cosas”. Ahora, después de tanto revuelo y tanta crítica, Olga Moreno ha dado un paso al frente y se ha pronunciado alto y conciso en las redes sociales, dejando bien claro que sus palabras son las que ella ha sentido que tenía que decir y dando la puerta a los juicios de Rocío Flores.