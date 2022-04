Rocío Flores, muy decepcionada con Olga Moreno tras su exclusiva

Las últimas palabras de Olga Moreno han dado mucho de qué hablar. Ha sido durante este miércoles cuando ha salido a la luz una exclusiva de la ganadora de Supervivientes a Semana en la que ha hablado largo y tendido sobre su matrimonio con Antonio David y sobre su ruptura. Un testimonio que ha conseguido dinamitar al panorama nacional, siendo la propia Rocío Flores quien ha aprovechado su presencia en El Programa de Ana Rosa para opinar sobre la entrevista de la todavía esposa de su padre.

Con un rostro visiblemente triste, la influencer tomaba la palabra con el permiso de Joaquín Prat para expresar cómo se siente: “De esta exclusiva me enteré el lunes, pero lleva hecha desde antes del lunes. No me entero del contenido, me entero después a través de una llamada de Olga”, comenzaba explicando, dejando entrever que este relato podría marcar un antes y un después en su estrecha relación con Moreno: “Estoy súper decepcionada por la manera en que se ha hecho todo”, admitía, muy tajante.

Unos minutos después de la publicidad, Rocío reunía fuerzas para explicar punto por punto el transcurso de la celebración del cumpleaños de su padre: “El cumpleaños de mi padre se celebra el domingo, la persona que organiza ese cumpleaños soy yo tanto con mis hermanos, como con mi pareja y mi abuela. Era una sorpresa y la sorpresa me la llevé yo”, comenzaba explicando, sin incluir a Olga en ninguno de los planes. “Mi padre llega a Málaga el sábado por la tarde y hago una reserva en un restaurante. Esta entrevista se hace el sábado, y el cumpleaños de mi padre se celebra el domingo a la hora de comer”, apuntaba, para después sacar la cara por su padre: “Se ha estado diciendo que mi padre ha estado detrás del posado con Olga y con mi abuela, pero mi padre no sabía el contenido de esa exclusiva. A Olga cuando se le propone esto le dice que va a hacer una exclusiva, y la respuesta de mi padre es que haga lo que quiera”, señalaba.

Pero su testimonio no queda ahí, y también ha indagado en los detalles que hicieron que Moreno se presentara en la fiesta de Antonio David cuando no se esperaba su llegada: “Mi padre no sabe el contenido de esta revista, pero el mismo día del cumpleaños yo llamo a mi casa para preguntar a mis hermanos cómo íbamos a gestionar lo de ir al cumpleaños, y Olga se pone al teléfono diciendo que ella también va a ir, pero no la había invitado”, destapaba, desvelando los motivos que le habían llevado a tomar esa decisión: “Después de la polémica con Marta, yo pensé que no me parecía coherente que hubiera una foto de toda la familia habiendo la situación que había y todo el revuelo que se había causado porque mi padre no había ido al cumpleaños de Marta. Olga dice que mi padre le dice que vaya al cumpleaños, y mi padre dice que ha tenido una conversación con Marta en la que le pregunta si le molestaría que fuera Olga al cumpleaños. Marta dice que no pasa nada porque Olga vaya, así que mi padre le dice que vaya”, asegura.

No obstante, en ningún momento ha querido posicionarse en una guerra que, en varias ocasiones ha explicado que no es suya: “Si hay alguien que ha mirado por el beneficio de su familia soy yo, los adultos han hecho mal las cosas desde el minuto cero. (…) Mi padre ha cometido muchos errores y ha pagado con creces, pero no ha estado detrás de este posado y no ha tenido nada que ver con el cumpleaños ni con la entrevista”, zanjaba, sin poder evitar mostrar su dolor ante la hermeticidad de Olga: “Siempre que se me ha necesitado, yo he estado ahí. He estado con ella desde el minuto 0. No me duele lo que ha contado, sino la manera que ha habido de hacer las cosas y más sabiendo que hay una segunda parte de esta entrevista. Me gustaría haber sabido que iba a dar una entrevista antes del cumpleaños de mi padre, yo si hubiese sido ella no hubiera ido al cumpleaños”, aseveraba.